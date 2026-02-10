　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

引誘路人摸雪乳！韓AV網美全裸「套紙箱」上街　再度遭法院判刑

▲▼南韓AV女優去年10月前往首爾弘大商圈，穿著「摸乳箱」任行人隨意撫摸。（圖／翻攝自IG）

▲韓AV女優曾出沒首爾弘大商圈，穿著「摸乳箱」任行人隨意撫摸。（圖／翻攝自IG）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名身兼AV女優、女模的情色級美艷網紅Ain，其所經營的X帳戶曾分享多支男女交媾的色情影片，先前更公然出沒首爾市江南區狎鷗亭、弘大商圈等鬧區，以全裸之姿穿上「摸乳箱」任由行人撫弄胸部。如今，Ain遭爆曾多次吸毒，遭法院判處2年有期徒刑。

根據韓媒《中央日報》，首爾中央地方法院刑事2單獨庭法官趙榮敏，今（10）日針對涉嫌違反毒品管制法的網紅Ain（李姓女子）開庭審理，判處李女有期徒刑2年、緩刑4年、追繳184萬韓元犯罪所得，同時命令李女必須接受3年保護管束、40個小時藥物治療課程。

報導指出，李姓女子Ain過去曾5次購買K他命，並2次吸食冰毒（甲基苯丙胺、甲基安非他命）、1次吸食K他命，2024年6月遭到起訴。

法官對此痛批，「吸毒犯罪嚴重損害國人健康，且再犯風險相當高，必須嚴格接受處罰！被告（Ain）數次吸食毒品，更在接受警方調查的過程中吸食其他毒品。不過考量被告接受司法機關調查時坦承犯行，且犯下此次吸毒之前未曾有其他刑事前科，加上沒有涉入毒品買賣等......。」

據悉，年僅20多歲的李姓女子Ain曾於2023年10月以全裸之姿出沒首爾市江南區狎鷗亭、弘大商圈等鬧區，她穿戴上以紙箱組成的「摸乳箱」後，呼喊著「趕快來摸摸我純天然的D罩杯巨乳吧」，吸引警方前往現場驅逐人潮，最後於去年9月在二審遭法院判處有期徒刑8個月、緩刑2年。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

►讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街　只套紙箱大玩「天使箱遊戲」
►快來摸我的純天然D罩杯！韓女「黑箱摸奶」吸睛　悲慘下場曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億
快訊／「四連霸議員」突宣布不連任
獨／違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用
「檢舉魔人」被包圍！路人怒嗆爆衝突
快訊／台積電業績爆好　美股夜盤開飆
大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

引誘路人摸雪乳！韓AV網美全裸「套紙箱」上街　再度遭法院判刑

擁4.5億訂閱還不夠！　MrBeast出手收購Step進軍理財市場

27歲網美「水中生產」！找到無照助產士　兒子出生1小時死亡

才剛重啟對話！美呼籲船隻「遠離伊朗領海」　拒絕強行登船

說謊證據流出！美商務部長遭爆「密會艾普斯坦」　兩黨議員轟下台

公路旁發現無名年輕女屍　警靠「AI技術修復五官」揪出同居男

3歲男童被虐死！沸水洗澡、塞抽屜22小時　奧國父母辯：幫他驅魔

快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

美國智庫：川普任期內恐縮減駐韓美軍規模

飛機即將起飛　警察衝上機艙當眾逮捕「戀童癖機師」畫面曝

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

引誘路人摸雪乳！韓AV網美全裸「套紙箱」上街　再度遭法院判刑

擁4.5億訂閱還不夠！　MrBeast出手收購Step進軍理財市場

27歲網美「水中生產」！找到無照助產士　兒子出生1小時死亡

才剛重啟對話！美呼籲船隻「遠離伊朗領海」　拒絕強行登船

說謊證據流出！美商務部長遭爆「密會艾普斯坦」　兩黨議員轟下台

公路旁發現無名年輕女屍　警靠「AI技術修復五官」揪出同居男

3歲男童被虐死！沸水洗澡、塞抽屜22小時　奧國父母辯：幫他驅魔

快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

美國智庫：川普任期內恐縮減駐韓美軍規模

飛機即將起飛　警察衝上機艙當眾逮捕「戀童癖機師」畫面曝

麵包超人降臨台北！戰神3月聯名主題日登場、熱力席套票限量開搶

台美關稅協定簽署在即！傳鄭麗君今晚赴美　行政院重申秉持3原則談判

花蓮走春更便利！國有空地供臨停　200車位全時段免費

下載盜版遊戲電腦被掏空？新型病毒擴散...40萬名玩家恐已中招

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任　全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣？」　接案房仲曝屋主心態

韓影后捲逃稅爭議！　遲4年才登記「險面臨2年刑責」

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

鳳林「校長夢工廠」揭牌啟用　周邊整合教育公園重新開放

賴清德聲援黎智英　「證明北京宣稱的一國兩制早已名存實亡」

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

國際熱門新聞

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

人妻撞見「老公床戰親媽」　母女同時懷孕

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

殲16射熱焰彈咬尾F-16　外媒：像黑道耍槍

夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

高市大勝「習陷入兩難局面」

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

即／東京鐵軌發現「無頭屍」！

飛機起飛前　警察衝機艙逮捕戀童癖機師

威廉凱特首發聲　回應艾普斯坦案「深切憂慮」

警告藍白勿玩火自焚！美議員憂台刪國防預算

更多熱門

相關新聞

即／東京鐵軌發現「無頭屍」！

即／東京鐵軌發現「無頭屍」！

日本東京都町田市10日上午驚傳無頭屍命案，有目擊民眾上午10時30分在JR橫濱線鐵軌附近發現一具無頭遺體，嚇得立刻報警。

美智庫：川普任內恐縮減駐韓美軍規模

美智庫：川普任內恐縮減駐韓美軍規模

韓330萬公升儲油槽爆炸　火焰「直衝天際」

韓330萬公升儲油槽爆炸　火焰「直衝天際」

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

高市奇襲勝　小池百合子：像看孫子兵法

高市奇襲勝　小池百合子：像看孫子兵法

關鍵字：

日韓要聞南韓摸乳箱Ain狎鷗亭

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

又要變天！　強冷空氣準備南下

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面