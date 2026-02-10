台鐵砸77.99億推「宜花東鐵路」安全提升　拚120年前完工

▲台鐵總經理馮輝昇說明宜花東鐵路安全提升計畫。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

2024年0403花蓮大地震後，東部路廊邊坡鬆動，每逢豪雨或颱風，台鐵蘇花鐵路就面臨災害，台鐵已啟動「宜花東鐵路安全提升計畫」，並提報行政院審議，規劃耗資77.99億元整治邊坡和增建明隧道，若順利通過，目標120年前完成，提供更具韌性鐵路服務。

0403大地震後，台鐵蘇花鐵路每逢豪雨就頻傳落石、土石流災情，台鐵公司曾啟動「北迴線改線評估」，不過遭到交通部要求再評估「工程可行性」，台鐵公司今在交通部新春記者會受訪時表示，北迴線在地震後路段相對脆弱，過去台鐵也曾研議改線方案，但涉及整體路廊與用地問題，較為複雜，目前仍在研議中。

台鐵指出，近期會優先推動的是「宜花東鐵路安全提升計畫」，內容包含邊坡整治、明隧道等硬體改善，屬中長期方案，行政院目前正在審議中，期盼能盡快推動。

台鐵總經理馮輝昇受訪時說明，有關花東路廊的安全改善，台鐵分成兩個階段來進行。短期部分已經完成多項工作，包括自動監測系統的建置，鐵、公路聯防機制，以及水位計、土石流偵測設施，還有清淤工程，去年都已經完成。

馮輝昇說，為了達到中期改善的目標，台鐵去年已經提出「宜花東及南迴線安全提升計畫」，總經費為77.99億元，並通過交通部審查，去年12月送行政院國發會審查，獲原則支持，仍待行政院正式核定，相信在不久的將來即可核定，讓計畫能夠正式推動，順利的話，今年可以啟動。

「宜花東及南迴線安全提升計畫」針對從台鐵蘇花和平到崇德路廊改善，包括K36、K48、K51、K53、K56等0403地震及風災後曾坍塌區段，進行包含邊坡整治、明隧道、箱涵擴建等工程改善，並且會搭配公路改善一併推動。

馮輝昇表示，「宜花東及南迴線安全提升計畫」整體工程預計在民國120年以前全部完成，屆時將為宜花東北迴線及宜蘭地區，提供更具韌性的鐵路服務。

至於未來是否改線，馮輝昇指出，由於改線工程期程非常長，相關規劃仍在研議中，並未放棄，但並非現階段最優先推動的工作，目前最積極執行的，就是宜花東及南迴線的安全提升計畫。這項計畫屬於中期硬體改善方案，除邊坡整治外，也會施作明隧道，而非長隧道，設計概念是讓土石與岩塊不會落入軌道範圍，因此會順著邊坡設置明隧道，並施作過水橋與箱涵，讓土石流能夠從軌道上方或下方通過，不影響行車安全。