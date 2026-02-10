英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

▲英國給予香港民眾的英國國民海外護照（BNO）。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英被判處20年有期徒刑之後，引發中英新一波外交角力。英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）表示，將迅速與北京當局展開進一步交涉，並敦促香港當局停止這種「可怕的折磨」。英國政府還宣布放寬BNO簽證的申請路徑以進行反制，陸方則回嗆英國「停止政治操弄，停止干涉香港事務和中國內政」。

黎智英遭判處20年有期徒刑之後，古柏通過社群媒體X發表聲明，敦促香港當局停止這種「可怕的折磨」，並基於人道主義理由釋放這名擁有英國公民身份的78歲老人。古柏指出，黎智英只是在行使言論自由權，而北京強加給香港的《國安法》旨在令批評者噤聲。

《德國之聲》報導，英國政府9日宣布放寬BNO簽證的申請路徑，作為對香港權利與自由持續惡化的直接反制。根據最新計劃，在1997年主權移交時具備BNO身份持有者資格的人士，其子女今後將獲准與其家人一同在英國生活。

這一調整旨在向更多受局勢影響的年輕人開放獨立申請路徑，而此前他們無法脫離父母獨立申請。英方強調，此舉是為了履行英國在具有法律約束力的《中英聯合聲明》下對香港人承擔的「歷史和道德承諾」。

據英國政府初步估計，未來五年內將有約2.6萬人通過這一新增路徑移居英國。自2021年針對香港局勢推出特別簽證路徑以來，已有超過17萬名香港居民抵達英國。

對於英國推出之政策，大陸駐英國使館發言人10日表示，中方一貫堅決反對英方操弄BNO問題、干涉中國內政。

該發言人聲稱，英方此前類似做法已導致一些「受蠱惑的港人」背井離鄉，到英國後遭受歧視、生計窘迫，淪為「二等公民」；「英方現在進一步玩弄BNO伎倆，其行可鄙，其心可誅」；敦促英方認清大勢，停止政治操弄，停止干涉香港事務和中國內政。

▼ 壹傳媒創辦人黎智英2021年步出香港終審法院。（圖／達志影像／美聯社）