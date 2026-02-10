快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

記者蘇靖宸／台北報導

針對調查局今（10日）搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的國會辦公室，立法院長韓國瑜回應，台北地檢署來搜索高金委員程序上是完備的，他必須要幫高金委員講兩句話，20多年高金委員在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。

▲韓國瑜回應高金素梅國會辦公室遭搜索。（圖／記者湯興漢攝）

羅智強10日早率先爆料高金素梅遭檢調搜索，隨後北檢證實此事。除上午9時半，北檢主任檢察官曾揚嶺、調查局國安站主任楊任之帶隊搜索高金素梅的國會辦公室外，此前高金素梅位在陽明山的住家也被搜索；而目前傳出高金素梅正被約談中，疑似因涉嫌人頭詐領助理費，檢方依照貪汙治罪條例進行搜索，但北檢尚未證實此事。

針對高金素梅國會辦公室遭搜索，韓國瑜10日中午回應，台北地檢署來搜索高金委員，程序上是完備的，因為台北地檢署的檢察長先打電話給立法院秘書長，然後說要搜索高金委員的辦公室，然後立法院秘書長周萬來打電話給他，接著在立法院的人員陪同之下，進到高金委員的研究室，程序上是沒有問題。

韓國瑜說，但是他必須要幫高金委員講兩句話，20多年高金委員在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常的認真，而且只要原住民所有的權益，高金委員可以說是一女當關、萬夫莫敵，最有這種氣勢。韓強調，他相信高金委員是禁得起檢驗，也尊重檢調，但也希望對於高金委員以及立法委員所有的調查，必須一定要公正，如果立法委員的人權都不能保障的話，一般平常小老百姓，那就更辛苦了。

韓國瑜也再次呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手，這一點是他再次呼籲司法檢調人員，大家一起來往這個方向努力，謝謝大家。