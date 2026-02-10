韓劇《二十五》原型悲曝離婚內幕　曾遭跨性別「青鳥」騙婚

▲南賢喜被封為「南韓名劍」，2008年出戰北京奧運曾奪下銀牌。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

現年43歲的南韓知名女子擊劍運動員南賢喜，過去曾在亞運和奧運奪下多面金牌與銀牌，以華麗戰績打響知名度，是韓劇《二十五，二十一》女主角（金泰梨）原型。然而，南賢喜卻於2023年宣布離婚，隨後更閃電向外界透露已有交往的新對象「全青鳥」，不過最後卻證實對方是跨性別詐欺犯。如今，她透過社群平台公布離婚的原因是前夫不斷劈腿。

根據韓媒《News1》，南賢喜曾有交往10年的青梅竹馬當男友，最後卻選擇與南韓國家代表隊自行車選手孔孝錫結婚，雙方膝下育有一名12歲的女兒。兩人離婚後，如今南賢喜於昨（9）日透過社群平台公佈兩人離婚的主因，她上傳一張通訊軟體Kakao Talk的對話截圖，直指男方劈腿。

南賢喜表示，「從2021年起，這名有婦之夫就持續與小三聊天！因為這名通姦女（小三），我們被迫離婚」。

▲南賢喜公開前夫與小三色聊的軟體對話截圖。（圖／翻攝自Instagram）

從公開的對話紀錄截圖中，疑似是南賢喜前夫孔孝錫的男子傳訊息向小三表示，「我回到家了，看來今晚應該會很好睡，晚安」、「今天也辛苦了」，甚至還發出嘴唇親吻的表情貼圖。

對此，南賢喜憤怒表示，「如果劈腿的次數只有一次，或許還可以忍受，但是你卻持續不斷劈腿，我已經忍無可忍了！不過當時，外界還以為我是造成我倆離婚的主因，繼續不斷羞辱我。」

南賢喜暴露小三的身分，「（她）現在仍在學校教書，生活過得相當滋潤！就算被抓姦在床2次，仍毫不悔改。我真的相當委屈，我將會向外界公開所有真相，反正我現在已經沒有東西好失去了。」

▼南賢喜（左）、全青鳥曾於詐欺犯身分遭揭穿前接受專訪，宣布即將結婚的消息。（圖／翻攝自女性朝鮮）

▲全青鳥的身分證，其身分證字號性別顯示碼為代表女性的2。（圖／翻攝自韓網）

據悉，南賢喜曾於2011年與自行車國家代表隊選手身分的孔孝錫結婚，然而2023年8月透過社群網站宣布離婚消息，同時透露已經結交新對象，對方是「非常真實、且盲目以愛情滋潤對方的人」，而該名對象就是後來被證實為詐欺慣犯的跨性別男性（女跨男）全青鳥（전청조，姓名漢字已透過身分證核實）。

在全青鳥詐欺犯的身分被拆穿前，南賢喜、全青鳥兩人曾接受韓媒《女性朝鮮》獨家專訪，該則報導於2023年10月23日刊出。當時，全青鳥以「未婚夫」身分受訪，標題更以「小15歲的財閥三代」身分介紹，他聲稱從小在美國出生、成長，經常往返美韓兩地，19歲從賽馬選手退役後進入全球知名IT企業工作。

然而，全青鳥詐欺犯的身分被揭穿後，韓媒《Dispatch》便揭露，其真實生理性別為女性，且身分證字號後碼標示性別的數字顯示為女性所代表的2。報導揭穿，全青鳥以海外企業家、財閥私生子自稱，拐騙高達數十億韓元的投資金。因多項詐欺犯罪，全青鳥被大法院（最高法院）判處13年徒刑定讞，目前服刑中。

