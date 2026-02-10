　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓劇《二十五》原型悲曝離婚內幕　曾遭跨性別「青鳥」騙婚

▲▼南賢喜為「南韓名劍」，2008年出戰北京奧運曾奪下銀牌。（圖／CFP）

▲南賢喜被封為「南韓名劍」，2008年出戰北京奧運曾奪下銀牌。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

現年43歲的南韓知名女子擊劍運動員南賢喜，過去曾在亞運和奧運奪下多面金牌與銀牌，以華麗戰績打響知名度，是韓劇《二十五，二十一》女主角（金泰梨）原型。然而，南賢喜卻於2023年宣布離婚，隨後更閃電向外界透露已有交往的新對象「全青鳥」，不過最後卻證實對方是跨性別詐欺犯。如今，她透過社群平台公布離婚的原因是前夫不斷劈腿。

根據韓媒《News1》，南賢喜曾有交往10年的青梅竹馬當男友，最後卻選擇與南韓國家代表隊自行車選手孔孝錫結婚，雙方膝下育有一名12歲的女兒。兩人離婚後，如今南賢喜於昨（9）日透過社群平台公佈兩人離婚的主因，她上傳一張通訊軟體Kakao Talk的對話截圖，直指男方劈腿。

南賢喜表示，「從2021年起，這名有婦之夫就持續與小三聊天！因為這名通姦女（小三），我們被迫離婚」。

▲▼南賢喜公開前夫與小三色聊的軟體對話截圖。（圖／翻攝自Instagram）

▲南賢喜公開前夫與小三色聊的軟體對話截圖。（圖／翻攝自Instagram）

從公開的對話紀錄截圖中，疑似是南賢喜前夫孔孝錫的男子傳訊息向小三表示，「我回到家了，看來今晚應該會很好睡，晚安」、「今天也辛苦了」，甚至還發出嘴唇親吻的表情貼圖。

對此，南賢喜憤怒表示，「如果劈腿的次數只有一次，或許還可以忍受，但是你卻持續不斷劈腿，我已經忍無可忍了！不過當時，外界還以為我是造成我倆離婚的主因，繼續不斷羞辱我。」

南賢喜暴露小三的身分，「（她）現在仍在學校教書，生活過得相當滋潤！就算被抓姦在床2次，仍毫不悔改。我真的相當委屈，我將會向外界公開所有真相，反正我現在已經沒有東西好失去了。」

▼南賢喜（左）、全青鳥曾於詐欺犯身分遭揭穿前接受專訪，宣布即將結婚的消息。（圖／翻攝自女性朝鮮）

▲▼南賢喜（左）、全青鳥才於23日接受專訪，宣布即將結婚的消息。（圖／翻攝自女性朝鮮）▲▼全青鳥的身分證，其身分證字號性別顯示碼為代表女性的2。（圖／翻攝自韓網）

▲全青鳥的身分證，其身分證字號性別顯示碼為代表女性的2。（圖／翻攝自韓網）

據悉，南賢喜曾於2011年與自行車國家代表隊選手身分的孔孝錫結婚，然而2023年8月透過社群網站宣布離婚消息，同時透露已經結交新對象，對方是「非常真實、且盲目以愛情滋潤對方的人」，而該名對象就是後來被證實為詐欺慣犯的跨性別男性（女跨男）全青鳥（전청조，姓名漢字已透過身分證核實）。

在全青鳥詐欺犯的身分被拆穿前，南賢喜、全青鳥兩人曾接受韓媒《女性朝鮮》獨家專訪，該則報導於2023年10月23日刊出。當時，全青鳥以「未婚夫」身分受訪，標題更以「小15歲的財閥三代」身分介紹，他聲稱從小在美國出生、成長，經常往返美韓兩地，19歲從賽馬選手退役後進入全球知名IT企業工作。

然而，全青鳥詐欺犯的身分被揭穿後，韓媒《Dispatch》便揭露，其真實生理性別為女性，且身分證字號後碼標示性別的數字顯示為女性所代表的2。報導揭穿，全青鳥以海外企業家、財閥私生子自稱，拐騙高達數十億韓元的投資金。因多項詐欺犯罪，全青鳥被大法院（最高法院）判處13年徒刑定讞，目前服刑中。

►《二十五》金泰梨原型遭騙婚！「財閥未婚夫」是女生　行騙坐牢詐3億

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
101前董座獲假釋　2／6回家過年
快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算
快訊／台積電配息出爐！　董事會拍板
「美規車零關稅」將定案！有望降價車款一次點名
憲兵自撞身亡...可憐背景曝光
名醫到處借錢！　賣房產借高利被詐7173萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

韓劇《二十五》原型悲曝離婚內幕　曾遭跨性別「青鳥」騙婚

22歲愛女遭親夫謀殺！美州長參選人「競選全面喊卡」

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！就在身體旁　1關鍵證據疑自殺

縱火攔路「炸爛運鈔車」！6匪持槍掃射義大利憲兵　爆破畫面曝光

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

韓劇《二十五》原型悲曝離婚內幕　曾遭跨性別「青鳥」騙婚

22歲愛女遭親夫謀殺！美州長參選人「競選全面喊卡」

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！就在身體旁　1關鍵證據疑自殺

縱火攔路「炸爛運鈔車」！6匪持槍掃射義大利憲兵　爆破畫面曝光

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」

他當五月天「13次開場嘉賓」超狂！　北高雙蛋全唱過創驚人成績

桃園年貨大街中壢場今開賣　桃市雙主場歡喜迎馬年

世界冠軍麵包進店體驗　台南弱勢兒少感受城市溫度

王彥程適應韓職中！柳賢振暖心照顧、姜白虎親授：差8歲內叫哥哥

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

日女偶像「雪祭穿泳裝表演惹議」　公司急上火線發聲喊冤

周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫

聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交易案」雙獲無罪確定、正義終還清白

掏空金尚昌判8年1月！101前董座林鴻明獲假釋　2／6回家過年

【鵝尷尬了】鵝走路不看路　自己撞金爐後裝沒事離開

國際熱門新聞

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

殲16射熱焰彈咬尾F-16　外媒：像黑道耍槍

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

人妻撞見「老公床戰親媽」　母女同時懷孕

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

高市大勝「習陷入兩難局面」

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

27歲網美「水中生產」！兒出生1小時亡　

飛機起飛前　警察衝機艙逮捕戀童癖機師

更多熱門

相關新聞

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！

日本東京都町田市10日上午發現一具無頭屍體，目擊民眾在JR橫濱線鐵軌旁發現後，立刻報警。而警視廳到場調查後，在遺體的附近發現疑似頭顱的東西，初步研判這起案件可能是自殺事件，但由於遺體腐敗嚴重，目前仍無法確認死者身分與性別。

南韓眼鏡蛇直升機失事　40年機齡疑肇因

南韓眼鏡蛇直升機失事　40年機齡疑肇因

自民黨勝選　李在明祝賀高市早苗邀訪韓

自民黨勝選　李在明祝賀高市早苗邀訪韓

北京失算！高市大勝　中國施壓反成助攻

北京失算！高市大勝　中國施壓反成助攻

高市早苗表明「挑戰修憲」　自民黨勝選解封

高市早苗表明「挑戰修憲」　自民黨勝選解封

關鍵字：

日韓要聞南韓南賢喜全青鳥離婚劈腿二十五，二十一

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面