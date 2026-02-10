　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高金素梅被搜索！作家分析：碰「國安、廉政紅線」沒免死金牌

▲▼高金素梅 黃國昌 原住民保留地禁伐補償條例 廣泛討論 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

因涉詐助理費，無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）遭檢調搜索。對此，作家趙曉慧認為，這絕非臨時起意，而是代表檢調已掌握「相當程度」的證據。她直言，這是在向外界傳遞，無論資歷多深、背景多特殊，「只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒有免死金牌。」

「一個立法委員被檢調搜索，這意味著什麼？」趙曉慧在臉書指出，這種情況表示檢調已掌握「相當程度」的證據。她說，搜索屬於刑事訴訟法中的「強制處分」，檢察官必須向法院聲請搜索票，且經法官審核，確認具有「合理懷疑」相關處所存有證據，才會核發。

敢動國會議員「意味案件性質重大」　如貪汙、收賄

她強調，雖然憲法增修條文保障立委在會期中非經立法院許可不得逮捕或拘禁，但「搜索並不在此限」，因此檢調依法可進入立委辦公室或官邸。因此，檢調「敢動」國會議員，通常意味案件性質重大，例如貪污、收賄、洗錢或國安案件，「已經到了必須保存證據、防止湮滅證據的階段」。

而在進入立法院搜索前，依規定也會先知會立法院長，確保不影響其他立法事務。至於檢調如何盯上立委？趙曉慧分析，往往來自長期佈線，包括銀行通報不尋常金流、助理或親友帳戶異常、財產申報與收入明顯不符，甚至是企業主內鬨或行政官員檢舉。她也指出，搜索後通常會扣押手機、電腦並進行數位鑑識，接著展開密集偵訊，最後決定交保、限制出境，甚至聲押。

賴政府已將國安防線「從行政體系延伸到國會議員」

趙曉慧最後點名，高金素梅長期在立法院扮演「關鍵少數」，若檢調對其發動搜索，且涉及不明資金或經濟安全，「這可能標誌著賴清德政府已將國安防線，從行政體系延伸到國會議員的行為守則」，並向外界傳遞明確訊號：「不論資歷多深、背景多特殊，只要踩到紅線，都沒有免死金牌。」

對於搜查，北檢稍早做出正式回應，表示高金素梅及其張姓助理等人涉及3大案由，包括涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款等。檢方今持搜索票前往高金素梅住處、國會辦公室及相關人員居所共30處進行搜索，並約談18人到案說明。

02/08 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

針對調查局今（10日）搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的國會辦公室，立法院長韓國瑜回應，台北地檢署來搜索高金委員程序上是完備的，他必須要幫高金委員講兩句話，20多年高金委員在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

高金素梅與助理、「屏花東3議員」遭約談搜索

高金素梅與助理、「屏花東3議員」遭約談搜索

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

