高金素梅被搜索！作家分析：碰「國安、廉政紅線」沒免死金牌

▲高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

因涉詐助理費，無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）遭檢調搜索。對此，作家趙曉慧認為，這絕非臨時起意，而是代表檢調已掌握「相當程度」的證據。她直言，這是在向外界傳遞，無論資歷多深、背景多特殊，「只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒有免死金牌。」

「一個立法委員被檢調搜索，這意味著什麼？」趙曉慧在臉書指出，這種情況表示檢調已掌握「相當程度」的證據。她說，搜索屬於刑事訴訟法中的「強制處分」，檢察官必須向法院聲請搜索票，且經法官審核，確認具有「合理懷疑」相關處所存有證據，才會核發。

敢動國會議員「意味案件性質重大」 如貪汙、收賄

她強調，雖然憲法增修條文保障立委在會期中非經立法院許可不得逮捕或拘禁，但「搜索並不在此限」，因此檢調依法可進入立委辦公室或官邸。因此，檢調「敢動」國會議員，通常意味案件性質重大，例如貪污、收賄、洗錢或國安案件，「已經到了必須保存證據、防止湮滅證據的階段」。

而在進入立法院搜索前，依規定也會先知會立法院長，確保不影響其他立法事務。至於檢調如何盯上立委？趙曉慧分析，往往來自長期佈線，包括銀行通報不尋常金流、助理或親友帳戶異常、財產申報與收入明顯不符，甚至是企業主內鬨或行政官員檢舉。她也指出，搜索後通常會扣押手機、電腦並進行數位鑑識，接著展開密集偵訊，最後決定交保、限制出境，甚至聲押。

賴政府已將國安防線「從行政體系延伸到國會議員」

趙曉慧最後點名，高金素梅長期在立法院扮演「關鍵少數」，若檢調對其發動搜索，且涉及不明資金或經濟安全，「這可能標誌著賴清德政府已將國安防線，從行政體系延伸到國會議員的行為守則」，並向外界傳遞明確訊號：「不論資歷多深、背景多特殊，只要踩到紅線，都沒有免死金牌。」

對於搜查，北檢稍早做出正式回應，表示高金素梅及其張姓助理等人涉及3大案由，包括涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款等。檢方今持搜索票前往高金素梅住處、國會辦公室及相關人員居所共30處進行搜索，並約談18人到案說明。