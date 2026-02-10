　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營還擋關稅、軍購？　李正皓爆：青壯派藍委、知識藍企業家極度焦慮

▲李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人李正皓今（10日）表示，現在藍營壓力很大，上到盧秀燕、蔣萬安，下至立法院，壓力來源就是軍購與關稅到底要不要繼續擋下去？自己得到獨家消息，部分青壯派藍委、某長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮，藍營內部開始出現路線分歧，最後誰會佔上風？國民黨會懸崖勒馬還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，可以持續觀察。

李正皓表示，現在的藍營壓力很大，上到盧秀燕、蔣萬安，下至立法院，壓力來源就是軍購與關稅到底要不要繼續擋下去？

李正皓指出，自己得到獨家消息，第一，部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮。

李正皓表示，軍購是保護中華民國、關稅是經濟議題，要同時擋下軍購跟關稅壓力極大，最糟的狀況是因為擋軍購被川普課懲罰性關稅導致股市崩盤，進而造成支持者大反彈，這是這些藍委不能承受之重。

李正皓指出，第二，某長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮。過去親美、友日、和中是國民黨對外政策的三隻腳，現在的國民黨的路線僅剩和中。

李正皓表示，這狀況對該重量級企業家來說，站在國家利益上，反美、反日對中華民國絕對不是好事; 站在個人情感，國民黨路線三隻腳斷兩隻，怎麼可能不垮臺？也因此，該企業家開始遊說藍營友人，希望將國民黨的路線導向正途。

李正皓說，第三，藍營中真正有強力意志、願意不惜一切代價擋下軍購跟關稅的首惡是鄭麗文的國民黨中央，與傅崐萁跟他的幾位不分區或是深藍選區的立院夥伴。

李正皓強調，藍營內部開始出現路線分歧，最後誰會佔上風？國民黨會懸崖勒馬還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，可以持續觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台北101大樓15%股權標售　宏泰集團全拿
金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登表特「超猛經歷曝光」
快訊／國1嚴重車禍！　塞爆回堵10km
共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍
行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜
林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了
大S遺產誰可以分？　一次看懂分配、繼承順位
快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營還擋關稅、軍購？　李正皓爆：青壯派藍委、知識藍企業家極度焦慮

綠營初選成派系延長賽　邱議瑩喊「別見縫插針」：一定團結

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

設台灣代表處是錯誤？　外交部：台灣、立陶宛目前未談改名

讓台灣民主更成熟深化　黃國昌籲賴清德敞開心胸與在野溝通

賴清德春節邀五院茶敘　黃國昌：盼韓院長苦心不會再被糟蹋

亞太民調／國共兩黨論壇嗨喊「兩岸中國人」　48％民眾反對

鄭麗文「兩岸和平框架」是和平網　蕭旭岑：2028年執政遠景可期

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

藍營還擋關稅、軍購？　李正皓爆：青壯派藍委、知識藍企業家極度焦慮

綠營初選成派系延長賽　邱議瑩喊「別見縫插針」：一定團結

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

設台灣代表處是錯誤？　外交部：台灣、立陶宛目前未談改名

讓台灣民主更成熟深化　黃國昌籲賴清德敞開心胸與在野溝通

賴清德春節邀五院茶敘　黃國昌：盼韓院長苦心不會再被糟蹋

亞太民調／國共兩黨論壇嗨喊「兩岸中國人」　48％民眾反對

鄭麗文「兩岸和平框架」是和平網　蕭旭岑：2028年執政遠景可期

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

高鐵「台灣燈會」期間加開38班次　後天開放售票

快訊／台北101大樓15%股權標售　宏泰集團全拿

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

去年雪隧示警「龜速車」23.4萬次　高公局：最重罰6千

免費AI撐不下去了？OpenAI解釋ChatGPT為何開始導入廣告

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

政治熱門新聞

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

陳敏鳳：國民黨內部雜音多　恐有退黨潮

藍營對國防預算態度鬆動？　郭正亮認了：能不買嗎？多數民意明顯

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

測試洋投無懼中華強打　卻說考驗在餐桌

藍委爆台美協議「汽車零關稅」　農產品大開放

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

林宅血案2030才解密？　作家曝法條：總統沒有不能解的國家秘密

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

鄭麗文挺陳見賢無球員兼裁判　批徐欣瑩破局才進入初選

鄭麗文唱衰高市早苗大勝　黃敬雅開嗆

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

更多熱門

相關新聞

醫質問「為何不公布林家血案」：都執政10年了

醫質問「為何不公布林家血案」：都執政10年了

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」惹議，也掀起外界熱議林宅血案真相。對此，經常針對時事發表看法的胸腔科醫師蘇一峰發文，質疑民進黨為何不公布林家血案機密？都執政10年、推動大罷免、羈押民眾黨前主席柯文哲了，「沒有辦不到，只是想繼續吃人血饅頭！」

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

亞太民調／國共兩黨論壇嗨喊「兩岸中國人」　48％民眾反對

亞太民調／國共兩黨論壇嗨喊「兩岸中國人」　48％民眾反對

鄭麗文兩岸和平框架是什麼？　蕭旭岑：2028年執政遠景可期

鄭麗文兩岸和平框架是什麼？　蕭旭岑：2028年執政遠景可期

開嗆國安人士　蕭旭岑：若有「鄭習會」將會公開說明

開嗆國安人士　蕭旭岑：若有「鄭習會」將會公開說明

關鍵字：

國民黨李正皓鄭麗文知識藍民進黨軍購關稅

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面