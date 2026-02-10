藍營還擋關稅、軍購？　李正皓爆：青壯派藍委、知識藍企業家極度焦慮

▲李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人李正皓今（10日）表示，現在藍營壓力很大，上到盧秀燕、蔣萬安，下至立法院，壓力來源就是軍購與關稅到底要不要繼續擋下去？自己得到獨家消息，部分青壯派藍委、某長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮，藍營內部開始出現路線分歧，最後誰會佔上風？國民黨會懸崖勒馬還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，可以持續觀察。

李正皓指出，自己得到獨家消息，第一，部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮。

李正皓表示，軍購是保護中華民國、關稅是經濟議題，要同時擋下軍購跟關稅壓力極大，最糟的狀況是因為擋軍購被川普課懲罰性關稅導致股市崩盤，進而造成支持者大反彈，這是這些藍委不能承受之重。

李正皓指出，第二，某長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮。過去親美、友日、和中是國民黨對外政策的三隻腳，現在的國民黨的路線僅剩和中。

李正皓表示，這狀況對該重量級企業家來說，站在國家利益上，反美、反日對中華民國絕對不是好事; 站在個人情感，國民黨路線三隻腳斷兩隻，怎麼可能不垮臺？也因此，該企業家開始遊說藍營友人，希望將國民黨的路線導向正途。

李正皓說，第三，藍營中真正有強力意志、願意不惜一切代價擋下軍購跟關稅的首惡是鄭麗文的國民黨中央，與傅崐萁跟他的幾位不分區或是深藍選區的立院夥伴。

李正皓強調，藍營內部開始出現路線分歧，最後誰會佔上風？國民黨會懸崖勒馬還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，可以持續觀察。