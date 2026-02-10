台鐵觀音隧道號誌燈電纜被剪走26公尺　害列車延誤3惡賊被逮

▲▼專案小組循線逮逮3名犯案男子並依加重竊盜及公共危險等罪移送法辦。（圖／鐵警花蓮分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鐵路警察局花蓮分局日前成功偵破一起嚴重危害鐵路行車安全之電纜線竊盜案。竊盜集團於去年12月14日凌晨潛入台鐵觀音隧道內，竊剪號誌電纜線，影響行車號誌運作，造成列車延誤，幸未造成列車冒進或翻覆。

鐵路警察局刑事警察大隊與花蓮分局立即組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦，目前已將王姓、葉姓及藍姓嫌犯等3人拘捕到案，一舉瓦解3人電纜竊盜集團，並起獲寬度約5公分粗、總長26公尺的大型電纜線及犯罪工具電動油壓剪，全案依刑法加重竊盜及公共危險等罪嫌移送法辦。





經警方調查，王姓主嫌等3人採取具計畫性的犯案方式，多次勘查環境，侵入隧道內行竊，製造偵查斷點、規避警方查緝。專案小組成立後，為釐清犯案手法及嫌犯動向，警方投入大量人力與時間追查，終鎖定犯嫌身分及動向，並展開拘提與搜索行動將犯嫌拘捕到案，全案移送宜蘭地方檢察署偵辦，聲請羈押獲准。

▲起獲寬度約5公分粗、總長26公尺的大型電纜線。



鐵路警察局花蓮分局呼籲，任意破壞或竊取鐵路電纜線，恐導致號誌等重要設備失靈，造成列車延誤甚至翻覆，嚴重危害公共安全及旅客生命，本分局將持續加強巡查及查緝作為，對相關不法行為依法嚴辦，另呼籲回收業者務必落實登記，切勿收受來路不明銅線，共同維護鐵路安全。

