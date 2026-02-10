APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

▲APEC資深官員會議於廣州登場。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

2026年亞太經濟合作會議（APEC）第一次資深官員會議今（10）日上午在廣州開幕，大陸外交部長王毅將出席開幕式並致辭。大陸國台辦此前表示，我方入境大陸出席相關活動，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例處理。本次會議如何安排我方人員出席，受到關注。

央視新聞報導，本次資深官員會議聚焦2026年APEC會議主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」和「開放、創新、合作」三大優先領域，全面啟動各領域各機制合作，深入討論具體合作，為11月領袖峰會積累成果。

今年是中國大陸第三次擔任APEC東道主。資深官員會議是推進APEC合作、為領導人會議準備成果的主管道。據報導，目前2026年APEC會議籌備已經全面鋪開，各項工作進展順利。

今年APEC領袖峰會年底將在深圳舉行，第一次資深官員會議先於廣州登場。我外交部國際組織司司長孫儉元此前表示，將積極參與APEC各項會議，已與各方協調出入境模式，去年依此模式赴大陸開會並未受到打壓。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮1月於例行記者會上回應，作為今年亞太經合組織活動的東道主，大陸「將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例處理台灣地區參會事宜」。