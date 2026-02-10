因應年節採買人潮　台東市中央市場周邊交通管制上路

▲台東警分局加強中央市場交通管理。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆新年即將到來，台東市區中央市場、全聯福利中心及家樂福等周邊商家，年節採買人潮與車流預期大幅增加。為避免人車交織造成交通壅塞，台東警察分局配合台東市公所，提前規劃中央市場周邊道路交通管制措施，加強人流與車流疏導，並結合115年加強重要節日安全維護工作「交通順暢、一路平安」主軸，確保民眾行車安全，讓市民安心採買、快樂過年。

台東警察分局表示，今年中央市場交通管制日期自2月14日起至2月16日止，為期3日，管制時間為每日清晨6時至下午4時。管制期間除機車可依規定停放於機車停車區外，其餘車輛均不得進入管制區；上下貨車輛須於每日上午7時前完成作業並駛離管制範圍。

此外，警方也已協調家樂福業者，請前往購物的民眾車輛統一由五權街進入賣場，並由中山路離開，以避免該路段車流交織影響通行。相關客運公司改道路線及停靠站微調資訊，請用路人事先向各客運業者查詢，以免延誤行程或錯過班車。

台東警察分局指出，春節期間將統合各單位資源，結合義警、民防、守望相助隊及警察志工等協勤民力，全力執行重要節日安全維護「交通順暢」任務。同時也呼籲民眾春節返鄉或外出時，切勿超速、酒後駕車或疲勞駕駛，遵守交通規則，快樂出門、平安回家，共同營造安全順暢的年節交通環境。