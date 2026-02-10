　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

▲▼OpenAI,ChatGPT,AI,廣告,商業化,算力成本。（圖／Pxhere）

▲「向AI道謝會浪費算力」在大陸瘋傳。（圖／Pxhere）

記者任以芳／綜合報導

大陸網路盛傳「不要對AI說謝謝」，認為會強迫AI調用資源回覆，導致算力與電力不必要的浪費。陸媒《快科技》今（10）日針對此熱點進行實測，使用大陸多款主流大模型發表看法。結果顯示，雖然每一次對話確實會消耗微量能源，但「浪費」一詞過於誇大。《東森新媒體ETtoday》實測Gemini、Chatgpt，得到答案是不會浪費運算，有助於知道階段性任務完成，建議把時間用在更實際地方。

關於「向AI道謝會浪費算力」的傳聞，在大陸社群平台引發廣泛關注。許多網友觀主張，對AI表達感謝會觸發計算模組的額外算力與電力，在使用者基數龐大的情況下，累積的電力消耗不可小覷。

▲▼ 跟AI說謝謝的反應 。（圖／翻攝 豆包、千問、KIMI、GEMINI）

▲▼ 跟AI說謝謝的反應 。（圖／翻攝 豆包、千問、KIMI、GEMINI）

▲大陸AI豆包、KIMI回答。（圖／Pxhere）

對此，陸媒《快科技》日前實測大陸多款主流AI模型，對於被使用者「謝謝」的回答，展現出一致卻略有差異的態度：

DeepSeek ：直言這並非事實，影響微乎其微到完全不必擔心，

豆包：雖然確實會消耗少量資源，但稱之為「浪費」並不準確，對普通用戶幾乎無實質影響。

千問：此說法是一種「過度誇大的玩笑」，很樂意接受使用者的感謝。

Kimi ：從技術與體驗的平衡角度指出，雖然純技術上會消耗電力，但道謝能提升交互質量，這是一種「效率與體驗的權衡」。

▼ 千問的回答：跟AI說「謝謝」會浪費算力是過度誤解 。（圖／翻攝 千問）

▲▼ 跟AI說謝謝的反應 。（圖／翻攝 豆包、千問、KIMI、GEMINI）

▲▼ 跟AI說謝謝的反應 。（圖／翻攝 豆包、千問、KIMI、GEMINI）

▲GEMINI 回答，「跟AI說謝謝」的回答。（圖／翻攝 GEMINI）

《東森新媒體ETtoday》實測Gemini、Chatgpt，分別得到的回答是：

A使用者的Gemini回覆，「作為您的AI協作者，我也認同『謝謝』背後的交互價值。雖然AI本身並無情感，但禮貌性用語能建立更和諧的對話氛圍，有助於AI理解任務已圓滿完成，進而優化後續的內容提供。」

B使用者Gemini的回應，「所以，請放心地表達你的感受，不管是謝謝、鼓勵，甚至是對結果不滿意的指正，這些對我來說都是非常寶貴的輸入。說到這裡，既然你這麼客氣，不如我們把「算力」花在更實質的地方？」

A使用者Chatgpt回應，「你說『謝謝』本身不會額外消耗什麼『可用算力額度』，也不會影響之後提問的品質或次數，讓我知道這一題你已經滿意。」

B使用者Chatgpt回應，「不會，一點也不浪費。你跟我說『謝謝』，對我來說只是一次很普通、很輕量的互動，不會佔用什麼「珍貴算力」，也不會影響我後續幫你做事的品質或速度。」

陸媒《新浪》也報導，網路流傳「向AI表達感謝」會觸發其計算模塊的額外運算，進而浪費算力與電力，實際上都是沒有經過證實的結論。有實驗表明，每次對AI的「感謝」或「回應感謝」，反而觸發其處理系統的額外響應。

有大陸專家指出，從用戶角度出發，使用禮貌性用語不僅是一種習慣，更能在某種程度上提升人機交互的體驗，讓AI提供更高質量的內容。

「儘管AI本身沒有情感，但禮貌的交流方式有助於營造更和諧的人機對話氛圍。」專家也提醒，「雖然禮貌用語能增加對話的人情味，但考慮到AI的處理機制，過度使用或許並非必要。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台北101大樓15%股權標售　宏泰集團全拿
金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登表特「超猛經歷曝光」
快訊／國1嚴重車禍！　塞爆回堵10km
共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍
行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜
林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了
大S遺產誰可以分？　一次看懂分配、繼承順位
快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打
快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

全紅嬋雜誌首秀！雙辮子、冷臉亮相年度封面　網直呼：真長大了

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光　醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

美軍售廢除「先到先得」改利益優先　陸專家：要挾「壓榨」盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

全紅嬋雜誌首秀！雙辮子、冷臉亮相年度封面　網直呼：真長大了

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光　醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

美軍售廢除「先到先得」改利益優先　陸專家：要挾「壓榨」盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

高鐵「台灣燈會」期間加開38班次　後天開放售票

快訊／台北101大樓15%股權標售　宏泰集團全拿

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

去年雪隧示警「龜速車」23.4萬次　高公局：最重罰6千

免費AI撐不下去了？OpenAI解釋ChatGPT為何開始導入廣告

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

大陸熱門新聞

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光 醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」 接一單10元人民幣...預約已排到初五

陸重磅打虎＋1 前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

解放軍報發文「強軍先強政治」 埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

習近平2026年首次地方考察 待北京重點著眼AI和機器人

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

美軍售廢除「先到先得」　陸專家：壓榨盟友

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

更多熱門

相關新聞

馬斯克買第三棟建築為大型資料中心作準備

馬斯克買第三棟建築為大型資料中心作準備

xAI 持續加碼 AI 基礎建設，馬斯克 31 日證實，xAI 已購入第三棟建築，目的在於進一步擴充模型訓練所需的運算能力，整體算力規模將朝接近 2 GW（吉瓦） 邁進。

世運演唱會免場租　白喬茵：應有落日條款

世運演唱會免場租　白喬茵：應有落日條款

AI算力成長樂觀、第四季旺季效應　支撐台股高檔行情

AI算力成長樂觀、第四季旺季效應　支撐台股高檔行情

微軟砍AI算力支出　3檔伺服器代工廠股價重傷

微軟砍AI算力支出　3檔伺服器代工廠股價重傷

關鍵字：

AI算力電力消耗禮貌用語資源浪費實測報告

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面