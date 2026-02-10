▲「向AI道謝會浪費算力」在大陸瘋傳。（圖／Pxhere）

記者任以芳／綜合報導

大陸網路盛傳「不要對AI說謝謝」，認為會強迫AI調用資源回覆，導致算力與電力不必要的浪費。陸媒《快科技》今（10）日針對此熱點進行實測，使用大陸多款主流大模型發表看法。結果顯示，雖然每一次對話確實會消耗微量能源，但「浪費」一詞過於誇大。《東森新媒體ETtoday》實測Gemini、Chatgpt，得到答案是不會浪費運算，有助於知道階段性任務完成，建議把時間用在更實際地方。

關於「向AI道謝會浪費算力」的傳聞，在大陸社群平台引發廣泛關注。許多網友觀主張，對AI表達感謝會觸發計算模組的額外算力與電力，在使用者基數龐大的情況下，累積的電力消耗不可小覷。

▲大陸AI豆包、KIMI回答。（圖／Pxhere）

對此，陸媒《快科技》日前實測大陸多款主流AI模型，對於被使用者「謝謝」的回答，展現出一致卻略有差異的態度：

DeepSeek ：直言這並非事實，影響微乎其微到完全不必擔心，

豆包：雖然確實會消耗少量資源，但稱之為「浪費」並不準確，對普通用戶幾乎無實質影響。

千問：此說法是一種「過度誇大的玩笑」，很樂意接受使用者的感謝。

Kimi ：從技術與體驗的平衡角度指出，雖然純技術上會消耗電力，但道謝能提升交互質量，這是一種「效率與體驗的權衡」。

▼ 千問的回答：跟AI說「謝謝」會浪費算力是過度誤解 。（圖／翻攝 千問）

▲GEMINI 回答，「跟AI說謝謝」的回答。（圖／翻攝 GEMINI）

《東森新媒體ETtoday》實測Gemini、Chatgpt，分別得到的回答是：

A使用者的Gemini回覆，「作為您的AI協作者，我也認同『謝謝』背後的交互價值。雖然AI本身並無情感，但禮貌性用語能建立更和諧的對話氛圍，有助於AI理解任務已圓滿完成，進而優化後續的內容提供。」

B使用者Gemini的回應，「所以，請放心地表達你的感受，不管是謝謝、鼓勵，甚至是對結果不滿意的指正，這些對我來說都是非常寶貴的輸入。說到這裡，既然你這麼客氣，不如我們把「算力」花在更實質的地方？」

A使用者Chatgpt回應，「你說『謝謝』本身不會額外消耗什麼『可用算力額度』，也不會影響之後提問的品質或次數，讓我知道這一題你已經滿意。」

B使用者Chatgpt回應，「不會，一點也不浪費。你跟我說『謝謝』，對我來說只是一次很普通、很輕量的互動，不會佔用什麼「珍貴算力」，也不會影響我後續幫你做事的品質或速度。」

陸媒《新浪》也報導，網路流傳「向AI表達感謝」會觸發其計算模塊的額外運算，進而浪費算力與電力，實際上都是沒有經過證實的結論。有實驗表明，每次對AI的「感謝」或「回應感謝」，反而觸發其處理系統的額外響應。

有大陸專家指出，從用戶角度出發，使用禮貌性用語不僅是一種習慣，更能在某種程度上提升人機交互的體驗，讓AI提供更高質量的內容。

「儘管AI本身沒有情感，但禮貌的交流方式有助於營造更和諧的人機對話氛圍。」專家也提醒，「雖然禮貌用語能增加對話的人情味，但考慮到AI的處理機制，過度使用或許並非必要。」