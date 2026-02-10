台東議長吳秀華慰問大武警分局　頒發加菜金感謝員警辛勞

▲吳秀華議長走春慰問大武警分局。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆新春將至，為感謝基層員警一年來守護地方治安與交通安全的辛勞付出，台東縣議會議長吳秀華於9日前往大武警分局走春慰問，親自頒發加菜金，向第一線執勤同仁表達誠摯感謝與新春祝福。縣議員尤忠正亦全程陪同，現場氣氛溫馨熱絡。

吳秀華議長表示，過去一年大武警分局在維護轄區治安、強化交通安全宣導及為民服務等各項工作上表現亮眼，無論是在打擊詐騙犯罪、取締重大交通違規，或即時協助民眾排除困難方面，皆展現高度專業與敬業精神，令人肯定。此次特別準備加菜金慰勉同仁辛勞，並期勉警察同仁於年節期間持續堅守崗位，守護地方平安，讓鄉親安心過好年。

尤忠正議員表示，吳秀華議長長期關心地方治安與交通安全，深知警消單位肩負維護社會安全的重要責任，因此今年走春慰問行程特別將警察及消防單位列為優先，展現對基層執勤人員的高度重視與支持。

大武警分局表示，感謝議長及議員親臨慰問與鼓勵，對全體同仁而言是莫大的支持與肯定。未來將持續秉持守護治安、維護交通順暢及提升為民服務品質的目標，全力投入各項勤務工作，確保轄區民眾於春節期間能平安、順利、歡喜迎接新年。