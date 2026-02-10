《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

記者郭運興／台北報導

國片《世紀血案》改編自「林宅血案」，但卻未事先取得當事人及家屬同意，再加上演員失言風波，引起抵制。對此，媒體人黃暐瀚9日於直播落淚表示，想到林宅血案受害者、林義雄的女兒林亮均、林亭均，他們跟自己同年，這樣被殺害，沒有一個爸爸受得了，真的沒有辦法，所以要拍電影，沒有去問過林義雄主席，真的是太不應該了啦，這幾天一直沒有想去寫文章，真的沒有辦法承受怎麼會想要去做這種事情。

黃暐瀚於直播表示，身為爸爸，想到林宅血案受害者、林義雄的女兒林亮均、林亭均，他們跟自己同年，這樣被殺害，沒有一個爸爸受得了，真的沒有辦法。

黃暐瀚表示，所以要拍這個電影，沒有去問過林義雄主席真的太不應該了，真的是太不應該了啦，這幾天一直沒有想去寫文章，真的沒有辦法承受怎麼會想要去做這種事情。此時，黃暐瀚也講到落淚，拿起衛生紙拭淚。

黃暐瀚認為，自己沒有去苛責這些演員，因為自己相信演員根本就不了解別人有多痛，才會講出「這可能不是很嚴重的事情」這樣的話。

黃暐瀚強調，所以人都一些想法跟意念，希望家好、台灣好，不要害怕被攻擊或多少人酸你，堅定核心信念就是希望大家好，所以為什麼自己不去罵意見不同的人，最多就是封鎖。

▼黃暐瀚直播落淚。（圖／翻攝自YouTube／黃暐瀚）