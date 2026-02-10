快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

記者王佩翊／編譯

日本東京都町田市10日上午驚傳無頭屍命案，有目擊民眾上午10時30分在JR橫濱線鐵軌附近發現一具無頭遺體，嚇得立刻報警。

根據《朝日電視台》報導，日本警視廳調查指出，這具遺體不僅頭部遭到分離，整體已呈現嚴重腐敗狀態，因此連性別都難以辨識。由於死者身分不明，警方目前仍在進行身分確認作業。

遺體發現地點位於JR橫濱線町田站與古淵站之間的鐵軌附近，周邊住宅密集。警方表示，目前無法排除任何可能性，包括他殺、意外事故或自殺等各種情況都納入偵查方向，將持續擴大調查範圍釐清真相。