生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

00後新人「事沒做完」仍準時下班！主管收爛攤子怒：還要求加班費

▲▼忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲新人時間一到就下班，讓他很困擾。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

「現在00後的職場觀都這樣嗎？」一名網友抱怨，公司來了一名剛畢業不久的菜鳥員工，只要時間一到就準時下班，哪怕手上工作尚未完成，導致他多次被迫留下來收拾善後；更讓他無法接受的是，與新人溝通時，對方竟直言「加班就要給加班費」，貼文曝光，掀起網友熱論。

工作未完成照樣走人

有網友在Dcard發文，自己是八年級生，在傳產公司擔任小主管的職位，最近帶了一位剛畢業的00後新人，「真的讓我刷新三觀」。他表示，自己並不反對工作與生活平衡，也不認同加班文化，但前提應該是「工作要在時間內完成」，否則只把準時下班當原則，卻忽略工作品質。

他指出，接近下班時間，新人就開始收包包，18點一到立刻打卡離開，儘管多次手上的案件尚未處理完畢，甚至隔天一早開會要用的資料錯誤，對方仍選擇準時離開公司，「我17：50提醒他，他回我明天早上再弄，然後人就消失了。最後變成我這個主管要留下來幫他擦屁股、幫他重做。」

新人要求留下來做事　要給加班費　

隔天原PO找新人溝通，沒想到對方卻回應，若需要留下來修改，就應該依法給付加班費。這番說法讓原PO當場語塞，新人是因效率不佳、工作出錯才必須留下來補救，卻反而要求加班費，「那我們這些幫忙收爛攤子的人又算什麼？」

他分享新人的上班狀況，「上班時間帶著耳機聽音樂我也忍了，但叫人都聽不到是怎樣？傳LINE交代事情，下班時間永遠不讀不回」，講責任感好像變成一種「奴性」，講職場倫理變成「倚老賣老」，每次看到那種「我就爛、你不能拿我怎樣」的態度，真的覺得心很累。

貼文一出，網友認為給加班費很合理，「準時下班沒問題啊，加班就是要給加班費，工作效率不佳並不是無償加班的理由」、「工作量如果無法在8小時內完成，那就不合理啊」、「給的工作量應該要在8小時內能夠完成，只要很常超過就算是人手不足」、「我當主管，不喜歡下班後或是假日傳訊息給同仁，我覺得那是人家休息時間，如果真的非要傳，我會附帶請他上班時間再回覆即可」。

02/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

