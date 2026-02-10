說謊證據流出！美商務部長遭爆「密會艾普斯坦」　兩黨議員轟下台

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近期陷入輿論風暴，隨著一批與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的最新文件曝光，顯示盧特尼克過去聲稱兩人「早已斷聯」的說法與事實不符。此舉引發國會兩黨強烈不滿，要求其辭職下台的聲浪正不斷擴大。

稱2005年即斷聯 司法部文件狠打臉

根據最新披露的司法部文件顯示，盧特尼克與艾普斯坦的往來時間，遠比他對外宣稱的還要長久。盧特尼克去年在Podcast節目中曾信誓旦旦表示，他早在2005年就立誓不再與艾普斯坦同處一室，試圖淡化雙方的關係。

然而，新流出的文件揭露，盧特尼克在2005年後仍持續與艾普斯坦互動，甚至曾計畫在幾年後前往艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼。這項新證據直接戳破了盧特尼克的說法，引發誠信危機。

兩黨砲轟沒資格留任 議員批應立即辭職

面對新證據，聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）9日發表嚴厲聲明，指責盧特尼克在與艾普斯坦的往來程度上「撒了謊」。謝安達強調，盧特尼克對於與兒童性犯罪者之間的商業往來有所隱瞞，嚴重損害了公眾對其判斷力與道德標準的信任，「盧特尼克根本沒資格擔任商務部長，他應該立即辭職。」

除了民主黨外，共和黨內部也出現要求下台的聲音。共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）接受CNN訪問時直言，盧特尼克應該主動辭職，「坦白說，這能讓總統的日子好過一點。」

眾議院監督委員會高階成員賈西亞（Robert Garcia）也在X平台上痛批，盧特尼克必須為說謊負責，不是自行請辭就是被開除。

白宮力挺避談細節 監督委員會擬發傳票

對於排山倒海的下台壓力，白宮發言人德賽（Kush Desai）並未針對文件內容作具體回應，僅強調總統川普（Donald Trump）組建了「現代史上最優秀的內閣」，並稱包含商務部在內的行政團隊仍致力於為人民服務。

目前，主導艾普斯坦案調查的眾議院監督委員會主席柯默（James Comer）表示，雖然目前委員會的首要任務是處理現有的傳票，但「不排除」未來會向盧特尼克發出傳票。他向記者表示，為了替受害者爭取正義，委員會希望能與任何掌握相關資訊的人進行談話。