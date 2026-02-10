讓台灣民主更成熟深化　黃國昌籲賴清德敞開心胸與在野溝通

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德擬在新春期間將邀請五院院長茶敘，盼解決朝野之間針對總預算、軍購預算的歧見僵局。而對於是否認為賴應該邀在野黨進行茶敘？民眾黨主席黃國昌說，賴清德總統做為民進黨主席，其實應該敞開心胸，非常真誠的跟在野黨領袖交換意見，「過去我也曾經公開說過，賴清德總統有這樣子的一個意願，那隨時隨地，我都願意配合」，而不是用特定的方式對在野黨訓話。

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



黃國昌今赴中和景新市場掃街，會前受訪時被問到總統賴清德擬在春節邀五院茶敘，是否認為更重要的是要邀請在野黨來進行茶敘？黃說，已經公開呼籲過很多次，賴清德總統做為民進黨主席，其實應該敞開心胸，非常真誠的跟在野黨領袖交換意見、共商國是。

「過去我也曾經公開說過，賴清德總統有這樣子的一個意願，那隨時隨地，我都願意配合。」黃國昌表示，對於賴清德總統而言，可能比較習慣用他自己設定的方式對在野黨訓話，「對於能夠好好坐下來溝通，交換彼此不一樣的看法，這樣子的處理方式，比較不是賴清德總統在面對不同意見時習慣採用的方式」。

黃國昌直言，做為國家的領導人，其實很多事情都在一念之間，與其透過私下管道來請託，不如大家就開大門走大路。他舉例，針對總預算，為什麼國會好不容易三讀通過的法律，幫軍警消加薪，「我們想請問一下賴清德總統，你為什麼不依法編列預算？」

「給我們的軍警加薪，是一件錯誤的事情嗎？給我們的警消弟兄，提高所得替代率，是一件錯誤的事情嗎？」黃國昌說，為什麼都要過年了還要逼這些已經為國家、為社會奉獻一輩子的警消，還要跑到行政法院去對政府提起中華民國有史以來最大的團體訴訟？賴清德總統可不可以多給警察、消防弟兄更好的照顧？

「我覺得這些事情，其實大家坐下來，都可以好好理性，交換一下意見。」黃國昌說，大家可以設想一個畫面，那個畫面是在野黨的領袖，針對這些分歧的議題坐下來好好交換意見，讓台灣人民看到，其實政治人物彼此之間的立場不一樣、看法不一樣，但是可以好好理性的溝通。

黃國昌強調，對於在促進台灣社會的和諧，讓台灣的民主更成熟、更深化，這絕對都是一個最好的示範。而不是由總統之尊，帶頭在散布一些假訊息，讓他們的支持者在這些假訊息的驅動之下，那也開始對於報紙不同立場的人，產生一些誤會，那甚至要透過刻意製造衝突，這都不是好的處理方法。

