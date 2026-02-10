設台灣代表處是錯誤？　外交部：台灣、立陶宛目前未談改名

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對立陶宛總理魯吉尼涅日前形容陶宛准許設立「台灣」代表處是「錯誤」，甚至稱此舉如「衝到火車前面卻輸了」，外交部發言人蕭光偉今（10日）回應強調，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方駐處沒有就名稱更改部分進行討論，我國持續和立陶宛在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利實質合作。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前接受波羅的海新聞社（BNS）專訪，以「錯誤」形容陶宛准許設立「台灣」代表處，還稱此舉未與美國或歐盟協同，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。外交部當時回應，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。

外交部今（10日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部國際傳播司長張秀禎進行業務簡報。

媒體關切，外交部先前說名稱是雙方共識，立陶宛政府有無找我方討論該共識？彼此有無討論更改名稱問題？外交部說過台立持續推動互利互惠的實質合作，立陶宛政府有沒有期待跟我方有更多實質合作？

對此，蕭光偉強調，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方駐處沒有就名稱更改部分進行討論。

蕭光偉特別說明，我國持續和立陶宛在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利實質合作，希望創造實質經貿利益，深化兩國民主經濟韌性。

蕭光偉也說，「關於立陶宛和台灣，我們都希望深化雙邊關係，加強實質合作」，這點我國將和立陶宛保持密切溝通協調，後續有具體進展，會適時說明。