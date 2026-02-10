　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

▲▼台北市長蔣萬安「2026台北年貨大街-迪化走街」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲北市無菸政策作半套。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安宣布推動無菸城市政策後，第一個執行區域就在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，現場設置開放式吸菸區，但徒步需十五分鐘，首日仍有不少民眾聚集在禁菸範圍內的巷尾吸菸。時代力量、綠黨、基進及台北市華興里里長陳峙穎今（10）日召開記者會指出，若比照日本經驗，建置滿足基本需求的1,000個吸菸所需要20億元，達到日本專家建議的3,000座規模，則需60億元，且每年管理費高達9億元。然而市府對數十億元的財源隻字未提，蔣市府正面臨「沒配套、沒預算、沒法源」，應務實逐步推動政策，編列足額預算、設置充足吸菸區，不同類型的區域先行試辦。

台灣基進秘書長馬依翔批評，蔣萬安市長大張旗鼓宣布迪化年貨大街為首個試辦點，實際執行卻是「表面功夫」的政治秀。主幹道雖維持整潔，卻只是將問題掃到地毯下，吸菸者被迫轉入第一層巷弄或私人停車場，形成新的汙染熱區與髒亂 。這種「防堵式」禁令缺乏疏導機制，不僅讓二手菸飄散至住宅區，隨處可見的菸蒂明火更可能引發火災公安風險 。

馬依翔指出，東京與新加坡等國際經驗，核心在於「疏導」而非「圍堵」。東京在街道或車站設置 24 小時開放的玻璃吸菸亭，並以煙霧隔離板落實「原則禁止、例外開放」；新加坡烏節路更在禁菸區內設有43個特定吸菸區，平均每100至200公尺即有一處。

馬依翔表示，反觀迪化街僅設「唯一」一個吸菸區，人潮擁擠時需步行近20分鐘，導致吸菸者自然轉向巷弄，證明市府完全不了解行為模式。他呼籲市府應立即檢討缺失，在擴大禁菸前設置足夠密度的吸菸區，避免即將到來的台北燈節重蹈覆轍，別讓願景淪為「市長功成、市民苦」的泡泡政策 。

台灣綠黨台北市政策會主任王振庭直指，迪化街試辦計畫是「脫離現實」的行政秀，市府將吸菸區設在「非禁菸區」內是多此一舉，且動線設計極其不便，前往5號水門吸菸區需穿過人潮並等待多處紅綠燈，來回耗時超過十分鐘，根本是變相逼迫民眾就近違規。政策導致嚴重的「吸菸地帶轉移」，禁菸區周邊街道如甘谷街、塔城街淪為菸蒂重災區，這種「將垃圾掃到鄰居家門口」的做法，完全背離菸害防治初衷。

王振庭揭露，市府連最基礎的硬體維護都出現行政怠惰，吸菸區內菸灰桶數量不足且未固定，甚至發生硬體丟失後一週仍未補齊的荒謬現象。他更現場目擊執法人員對禁菸區內的吸菸行為視若無睹，批評執法態度消極讓標誌淪為裝飾，綠黨主張「拒菸權」與「菸權」之間應取得平衡，透過妥善規劃落實空間分流，呼籲台北市政府重新檢討吸菸區選址、補齊硬體設施並強化執法，莫讓無菸政策淪為一場犧牲周邊街道環境的行政秀。

時代力量黨主席王婉諭表示，她支持「無菸城市」願景，進步城市應透過「吸菸者與非吸菸者的有效分流」保障權益，但蔣市長目前的政策卻是「只有口號、沒有配套」的空頭支票 。她指出，若比照日本經驗，建置滿足基本需求的1,000個吸菸所需要20億元，達到日本專家建議的3,000座規模，則需60億元，且每年管理費高達9億元。然而市府對數十億元的財源隻字未提，亦未針對人流與土地權屬進行系統性盤點，在沒有預算、規劃與獎勵政策的情況下，上千座吸菸室難道會憑空出現？

王婉諭指出，台灣目前缺乏戶外密閉吸菸室法源，且室內吸菸室負壓標準竟比照隔離病房，再加上排煙口須距離建築5公尺的限制，在建物密集的台北市，建吸菸室幾乎成了不可能的任務。蔣市長應拿出溝通能力與中央協商，調修過高法規門檻並研擬地方自治條例；同時運用大數據掌握人流與地權，提出明確財源報告，並參考大阪模式提供獎勵補助，透過公私協力達成真正的分流願景。

文山區華興里里長陳峙穎認為，無菸城市不應幻想一步到位，必須有明確的階段性規劃，並建議市府應於12行政區分別召開公聽會，依照不同樣態區域規劃試辦點，落實願景不能只靠幻想，必須透過與地方對話來完善細節。針對執行效率，他質疑蔣市府1月喊出口號卻到年底才提出政策，如此低落的效率令人懷疑這是否僅為選後即忘的選舉口號。

陳峙穎同時指出，自2023年校園全面禁菸後，吸菸學生外溢至街道巷弄，導致社區飽受菸害與火災風險困擾，修法美意淪為災難。他以世新大學周邊為例，過去長期宣導的成效因撤除吸菸區而一夕歸零，呼籲應同步修法恢復校園設置規格化吸菸區，並要求市府大幅提升預算規模以擴編巡查人力。陳峙穎強調，只有讓法規能落實執行，並輔以合理的空間配置，才能解決基層與社區面臨的實質困擾，避免問題繼續甩鍋給基層。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

無菸城市蔣萬安台北市時代力量綠黨基進黨

