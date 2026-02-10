考生學測未帶證件「打手機給家人」　大考中心決議扣4級分

▲一名考生未攜帶有效證件，卻從口袋拿出手機撥打，該節被扣4級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心考委會今（10日）審議學測違規狀況。一名考生遺失身分證並用無照片的健保卡，在英文科考試時被發現未攜帶有效證件，走出教室外竟從口袋中拿出手機欲撥打給家人，遭到監試人員制止，該節被扣4級分。儘管後來考生拿出證件遺失報案證明，但因國綜、國寫尚未拿出證明，上述三科累計被扣6級分。

大考中心考試委員會今天召開委員會議，審議學測違規狀況。今年學測共有12萬1535人報名，較去年增加354人。大考中心表示，今年試場違規共有931件，比去年529件增加402件，增幅達76%，其中違規最多為未攜帶有效證件為252件，佔全部違規44.84%，但比去年減少11件；另有1574件考生未在簽名欄上簽名，比去年增加188件。

今年學測有多名考生出現重大違規，其中一名考生，在英文科考試時被發現未攜帶有效證件，監試人員允許考生致電給家長，但考生走出教室，竟從口袋中拿出手機撥打，所幸並未撥通。但監試人員認為考生隨身攜帶手機，已經違反考試規定，考試委員也認定違規，扣減該科3級分，加上未攜帶有效證件，故英文科就被扣減4級分。

大考中心進一步表示，上述該名考生在國綜、國寫考試時，攜帶沒有照片的健保卡應試，依規定各扣減一級分。後來考生拿出到警局報案的證件遺失證明，由於過往的確有類似案例，遺失證明可以不扣分，所以其餘科目雖未攜帶有效證件仍不扣分，但該名考生因為隨身攜帶手機並撥打，還有3科未攜帶有效證件，總計被扣6級分。

此外，根據現有大考中心公布的考試規定，考生若在應試時飲水服藥或使用藥物，需向大考中心提出申請，若未申請有上述行為，則扣減1級分。大考中心表示，一名考生在考試過程中使用眼藥水，但因為目前眼藥水屬於「其他隨身物品」無罰則，所以這次不扣分，但大考中心將會修改考試規則，未來有相同行為會扣1級分。