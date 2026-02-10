救護車「鳴笛執勤」自小客高速猛撞　車頭爛毀畫面曝5人送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市青埔消防分隊昨（9）日上午出動救護勤務，行經領航北路二段與永春路口時，遭藍色自小客車從右方猛烈撞擊，因撞擊力道強勁，不但2車受損嚴重還造成2車5人受傷，中壢警消到場處理，將5名傷者分別送醫急救，所幸均無生命危險，2名駕駛酒測值均為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市青埔消防分隊昨天上午出動救護勤務，行經領航北路二段與永春路口時遭藍色自小客車撞擊，造成2車5人受傷。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市青埔消防分隊昨天出動救護勤務，行經領航北路二段與永春路口時遭藍色自小客車撞擊，救護車嚴重受損。（圖／中壢警方提供）

中壢交通中隊昨日上午8時25分許獲報，在領航北路二段與永春路口發生交通事故，立即派員到場。事故現場為青埔消防分隊41歲黃男駕駛，2名隊員含一名實習生執行緊急救護勤務，由領航北路二段往桃園棒球場方向快車道直行時，當時號誌為紅燈，但有鳴笛示警，行經路口處時與34歲吳男駕駛自小客車發生碰撞。

▲桃園市青埔消防分隊昨天出動救護勤務，行經領航北路二段與永春路口時遭藍色自小客車撞擊，藍色自小客車車頭全毀。（圖／中壢警方提供）

因撞擊力道強勁，2車受損嚴重，雙方駕駛2人、乘客3人皆受傷，救護車上當時無傷患，黃姓駕駛左手無名指疼痛，意識清楚；乘客莊姓隊員右頭痛、左手臂至手掌疼痛；乘客周姓隊員左腰痛，額頭擦傷，3隊員由大園分隊救護車送往中壢天晟醫院，另吳姓駕駛與乘客也受傷送醫，2名駕駛酒測值均為零，肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市青埔消防分隊昨天上午行經領航北路二段與永春路口時與藍色自小客車發生事故，警方到場處理。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰呼籲，緊急救護車輛執行勤務時，依法享有道路優先通行權，一般用路人行經路口，遇有救護車、消防車等緊急車輛鳴笛通過時，應減速慢行並禮讓通行，以確保彼此安全。