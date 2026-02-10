交通部拚「建設、服務、安全」升級　420省道路口推停止線退縮

▲交通部長陳世凱主持新春記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(10日)召開新春記者會，展望2026年，交通部長陳世凱表示，今年交通部將推出3個再升級，包括建設、服務和安全再升級，包括淡江大橋5月通車成台灣新地標、台南鐵路地下化年底第一階段通車、消除行車視覺死角、救護車優先號誌縮短28%。

交通部長陳世凱表示，面對極端氣候，交通部建立「蘇花路廊3小時啟動疏運SOP」，讓預警更快、應變更準，一旦警報響起，鐵路、空運、海運立即啟動聯防和接駁；近9成民眾也感受到路口停讓文化開始建立，讓路口停讓成為台灣最美的風景，交通部也針對420省道路口推動停止線退縮，汽車隔熱紙納管2月28日起上路，偏鄉公共運輸涵蓋率已突破95%。

陳世凱指出，今年交通將再升級，讓幸福全速到位，核心目標將做到3個再升級，第一個是建設再升級，將打造國家級新門面、縫合城市發展，交通部做的不僅蓋路和建設軌道，而是翻轉台灣競爭力，淡江大橋今年5月通車後將成為新地標，桃園機場第三航廈今年進度再向前，台南鐵路地下化12月第一階段通車，城市縫合更快完成。

陳世凱說，第二個是服務再升級，要打破城鄉邊際，讓軌道體驗更精緻化，台鐵公司和高鐵公司今年都將迎向新里程碑，高鐵新世代列車N700ST預計今年8月抵達台灣，不僅運能擴張，且將更舒適、更便捷，服務再進化，國人最常搭乘台鐵也在蛻變中，台鐵支線DR3200型柴油客車首列將於今年7月登場，取代舊的柴聯車，結合支線的自然美學，讓台鐵支線成為最有質感和溫度的觀光走廊。

除硬體外，國人在乎的交通平權部分，陳世凱說，從金門等離島的旅運中心和鄉鄉有公車，將縮短城鄉距離，讓幸福全速到位。

第三，交通部將推動安全再升級，陳世凱說，這是人民對交通部最大的期望和要求，守護國人和下一代，透過路口停止線退縮、照明改善，以及汽車隔熱紙新制度，消除行車視覺死角，讓民眾確實感受到停讓行人文化，讓每個孩子、長輩在路口感受安全以外，還有地震提前預警、救護車優先號誌縮短28%的努力，讓民眾安全更有感。

陳世凱說，推動市區公車電動化和永續燃油政策，也是交通部對環境的責任，今年交通部串聯生活每一個時刻，目標只有一個就是讓民眾更有感，對安全有感、便利有感、幸福更有感。