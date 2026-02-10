　
    • 　
>
地方 地方焦點

維護春節旅遊品質　台東縣府加強旅宿房價查核

▲台東縣政府啟動旅宿房價查核。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣政府啟動旅宿房價查核。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為迎接即將到來的春節連續假期觀光旅遊人潮，保障消費者住宿權益並維護良好觀光形象，台東縣政府持續關注旅宿市場價格與住宿品質，並於春節前啟動旅宿房價查核及宣導機制，強化旅宿管理作為。縣府呼籲轄內旅宿業者秉持「合理定價、誠信經營」原則，避免不當哄抬房價情形發生，共同提供旅客安心、透明的住宿環境。

台東縣政府觀光發展處處長卜敏正表示，目前縣內合法旅宿業者於春節期間整體房價維持在合理價格區間，未出現明顯異常波動情形。縣府也肯定多數業者配合相關政策，在旅遊旺季期間仍兼顧服務品質與價格合理性，讓返鄉民眾及來訪旅客皆能以親民價格，體驗台東慢活、舒適的旅遊魅力。

縣府提醒，旅宿業者如有未依規定備查即逕行調漲房價、超收費用，或經查屬實有哄抬價格情形，經民眾檢舉或稽查確認後，將依違反《發展觀光條例》及《民宿管理辦法》規定予以裁處，最高可處新台幣5萬元罰鍰，以維護消費者權益及市場公平秩序。

此外，縣府也呼籲民眾於春節期間安排住宿時，應選擇合法旅宿，並可至交通部觀光署「旅宿網」查詢旅宿最高備查房價資訊，依自身需求選擇合適住宿，確保消費權益。

台東縣政府指出，未來將持續辦理旅宿稽查、價格合理性宣導及服務品質輔導，攜手旅宿業者共同打造「合法、安全、透明、友善」的住宿環境，讓每一位來到台東的旅客都能住得安心、玩得盡興，進一步提升台東整體觀光競爭力。

02/08 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

久坐打麻將腳麻臀痛　醫教3招預防：每打半小時就要休息

久坐打麻將腳麻臀痛　醫教3招預防：每打半小時就要休息

在春節連假，許多人會圍坐麻將桌數小時不動，導致年後常出現腳麻、臀痛、下背痛。醫師說，連續久坐超過1小時，坐骨神經可能因長時間受壓而誘發坐骨神經痛，或引發梨狀肌症候群，建議每30分鐘便起身活動、伸展下肢，坐時則應注意雙腳平放，並於椅上鋪軟墊減少壓迫，才能有效避免麻、痛上身。

因應採買人潮　台東市中央市場周邊交管上路

因應採買人潮　台東市中央市場周邊交管上路

大武分局啟動重要節日安全守護模式　擴大臨檢全面強化治安

大武分局啟動重要節日安全守護模式　擴大臨檢全面強化治安

吳秀華議長走春慰問大武警分局　頒發加菜金感謝員警辛勞

吳秀華議長走春慰問大武警分局　頒發加菜金感謝員警辛勞

送暖基層　台東環保局走訪清潔隊

送暖基層　台東環保局走訪清潔隊

春節旅宿台東

