美軍售廢除「先到先得」改利益優先　陸專家：要挾「壓榨」盟友

▲ 美國總統川普第二任強調讓美國再次偉大，在既有政策上面，打破過去規則採取「利益優先」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國政府於2月6日宣布軍售策略重大調整，過去沿用數十年的「先到先得」原則被打破，轉向以防務支出高低及戰略重要性作為武器交付的優先順序。多位大陸軍事專家在《環球時報》分析，此舉不僅旨在讓美方軍工企業賺取更豐厚利潤，更成為要挾盟友的手段。在「美國優先」的原則下，美方將重點傾銷飛機、飛彈及各類陸軍裝備，透過掌握交付權力，迫使盟友增加軍費支出並服務於美國的地緣戰略需求。

美國總統川普於6日簽署行政令，正式建立「美國武器優先轉讓戰略」。新策略明確認定，美國將優先考慮那些願意投資自身防務能力、在美國軍事行動中扮演關鍵角色，以及對美國經濟安全有貢獻的盟友與夥伴。

軍事專家張軍社分析，此變革核心在於強化美國國防工業基礎，一方面透過軍售壓榨盟友利益以獲取利潤。另一方面，刺激盟友增加軍費預算，達到GDP的2%-5%，甚至更多，讓盟友充當美國馬前卒，為美國地緣戰略服務。

儘管軍售規則看似劇烈變動，張軍社指出有一條底線始終未變，美國不會將最先進武器裝備出售給盟友、夥伴，以保持美國武器裝備與其他國家和地區間的代差，維持絕對技術優勢，例如F-22隱形戰鬥機、B-2隱形戰略轟炸機等。「亞太、歐洲和中東這3個地區，可能是美國傾銷武器裝備的主要方向。」

大陸軍事專家宋忠平認為，也表達了類似觀點。他認為，川普借此機會建立了一套「獎懲」機制，「聽話的國家或盟友獲得武器供應，不聽話的國家或盟友則被切斷武器來源，以此實現美方的目的。」

上述不具名軍事專家以美對外軍售的明星產品F-35隱形戰鬥機舉例稱，「在武器裝備交易過程中，美國及其盟友是一種完全不平等的關係，美國不僅制定規則，還隨時改變規則。例如在F-35戰鬥機項目的具體操作過程中，美國要看合作夥伴或盟友是否聽話，是否在其他層面迎合美國，美國才會決定什麼時候交貨，以及交付多少架飛機。」

宋忠平分析稱，從實際操作層面看，涉及的武器裝備名錄可能涵蓋全品系，涉及陸、海、空等多個領域。

「從美國軍工企業產能來看，其最可能出售的武器裝備中，首先是飛機類，其次是導彈，再者是火炮、坦克等陸軍武器以及海軍相關武器。」張軍社表示，美海軍新型作戰艦艇不會輕易對外出售。

近日，美國軍工巨頭雷神公司與美國國防部簽訂了框架協議，大幅提高「戰斧」巡航導彈（對陸攻擊型和對海攻擊型）、「先進中程空空導彈」、「標準」系列導彈的生產能力。

對此，宋忠平表示，「愛國者」防空系統、「薩德」反導系統以及「標準-3」系列攔截彈等，均是美國積極拓展海外軍售市場、大力兜售的裝備。AIM-120中距空空導彈將被列為重點出口型號。此外，F-35、F-15等先進戰機，也將成為美國重點向國際市場推銷的核心機型。

張軍社認為，「陸軍戰術導彈」系統、多型反坦克導彈、「戰斧」巡航導彈等先進彈藥可能是美方主推的型號，還包括多型無人機、巡飛彈、主戰坦克、火炮等。