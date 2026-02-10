儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

▲蔚來汽車召回超過24萬輛ES8。（圖／翻攝蔚來官網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家市場監督管理總局9日發布蔚來汽車召回資訊，共有24萬6229輛純電動汽車被召回，部分車輛由於軟體問題，可能在特定條件下，儀表板及中控螢幕出現短時間黑螢幕狀況。

蔚來汽車被稱為大陸的「造車新勢力」之一，這次根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，受委托向大陸國家市場監督管理總局備案召回計劃。

自即日起，蔚來召回2018年3月16日至2023年1月16日期間生產的ES8、ES6和EC6純電動汽車，共計24萬6229輛。

本次召回範圍內的部分車輛，由於軟體問題，可能在特定條件下，儀表板及中控螢幕短時間出現黑螢幕狀況，期間無法為駕駛提供必要的車輛資訊及功能（如車速資訊、故障報警提示、除霜除霧功能等），存在安全隱憂。

上海蔚來汽車有限公司將通過遠程升級（OTA）技術，免費為召回範圍內的車輛升級軟體至Aspen 3.5.6、Alder 2.1.0或更高版本，對於無法通過OTA技術升級的車輛，將通過蔚來服務中心聯繫相關用戶實施召回，以消除安全隱憂。

陸媒《經濟觀察報》報導，2025年，大陸共實施乘用車相關召回105次，涉及缺陷車輛約682.5萬輛。值得一提的是，在汽車領域，特別是電動汽車領域，越來越多潛在風險在演變為實際事故之前，便被車企主動發現並通過預防性召回加以解決。

2024年，大陸主動召回佔比達92％，較2020年提升37個百分點。這意味著，超九成的召回是由企業主動發起，而非監管部門強制。

報導指出，近幾年，大陸車企召回主動性的增加，背後伴隨著相關部門監管的加強與產業技術能力的提升。一方面，監管政策與行業標準日益完善，促使車企更嚴格地落實產品品質安全主體責任；另一方面，智能網聯技術的普及，為車企發現缺陷提供了更多精準的工具。