黃偉哲邀全球賞蘭　2026台灣國際蘭展2月底台南登場

▲台南市長黃偉哲與農業部次長胡忠一、蘭花產銷發展協會理事長黃文榮於台北火車站舉辦展前宣傳記者會，邀請國內外貴賓共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將於2月27日至3月16日在台南後壁農業部花卉創新園區盛大舉行。本屆展覽不僅迎來第22屆「台灣國際蘭展」，更首度推出「花卉科技展」，以雙展並行的形式，展現台灣花卉產業從世界級育種實力到前瞻科技應用的多元成果。

農業部與台南市政府於台北火車站，10日舉辦展前記者會，台南市長黃偉哲與農業部次長胡忠一、社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮共同出席，廣邀國內外貴賓齊聚台南，一同見證台灣花卉產業的創新能量。

黃偉哲表示，台南後壁的蘭花科技園區自2022年移交農業部管理後，中央統籌政策與資源，結合地方政府與產業力量，不僅有效強化產官合作，也為台灣蘭花在國際市場及內外銷布局奠定穩固基礎。隨著台美貿易關係深化與關稅改善，政府將持續與業者合作，積極拓展海外通路，提升產業競爭力，使台灣蘭花在全球市場保持優勢。

農業部次長胡忠一指出，花卉創新園區已深耕23年，去年完成改制升級，本次展覽也是園區研究發展中心成立後首次主辦的大型國際展覽，象徵台灣花卉產業正式進入以科技研發、智慧生產與國際鏈結為核心的新階段。

2026台灣國際蘭展期間，將結合農民多年累積的專業技術與創新科技，導入人工智慧與數位應用，透過多元展示形式呈現蘭花之美與科技融合的全新樣貌，帶給民眾耳目一新的觀展體驗。展期亦與鄰近嘉義台灣燈會（3月3日至15日）同期舉行，誠摯邀請民眾安排白天賞蘭、夜晚賞燈的行程，一次飽覽台南與嘉義的觀光亮點。

本屆展覽以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為策展主題，象徵台灣花卉在逆境中持續再生、突破與綻放。展覽規劃「綻放館」、「花漾館」與「鏈結館」三大展區，「綻放館」運用裸視3D科技與吉祥物「蘭獸」打造沉浸式觀展體驗，「花漾館」則展示上千株國內外優秀蘭花，辦理國際競賽、大獎花展示與商業品種展出，完整呈現世界級育種成果與市場趨勢。「鏈結館」則提供國際B2B商務洽談與出口檢疫一站式服務。

同步登場的「花卉科技展」以科技藝術為策展語言，導入AI智慧科技、互動敘事與沉浸式影像，結合蝴蝶蘭及多元國產花卉，呈現台灣花卉科技的創新實力與國際發展潛力。

門票資訊如下：預售票（2月1日至26日）全票200元、優待票130元；展期票（2月27日至3月16日）全票250元、優待票150元。詳情及購票方式請至活動官網查詢。