韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

▲bb.q CHICKEN外帶自取推出炸雞免費送活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」2月14日起，外帶自取滿899元並出示優惠截圖，免費吃「去骨炸雞」；2月底前加碼刮刮卡活動，張張有獎，最高可獲得500元折價券。

bb.q CHICKEN看準聚春節聚餐需求，2月14日至3月1日外帶自取滿899元，結帳時出示優惠截圖，可免費獲得「去骨炸雞6塊」，蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬、辣味燒肉口味4選1。

即日起同步祭出「金馬騎雞」刮刮卡活動，內用、外帶、外送皆可獲得刮刮卡1張滿中獎率百分之百，最大獎為500元優惠券，另外還有折價券、炸雞及多款韓食小點等獎項，送完為止，活動只到2月28日。

▲同步販售春節限定「金馬迎春食雞餐」。

此外，2月28日前還有春節限定「金馬迎春食雞餐」，特價1360元，內含去骨炸雞1份、調味半雞1份、老爸炸雞2隻，搭配馬西搜呦起司球1份、煉乳哆波吉2份、黃金炸薯條1份與1250ml可樂1瓶，適合3至4人食用。

▲達美樂推出2大新春加碼優惠。

達美樂即日起也推出「新春加菜紅包優惠券」，至門市不限金額消費即可獲得，內含優惠包括「小資雙人餐」299元，消費滿額再送香烤雞條，各店送完為止。

限時刮刮卡活動買「海陸金沙起司火山披薩」即送1張，張張有獎，最大獎為「1年份免費披薩」，還有滿額送披薩、可樂等獎項，各店送完為止。