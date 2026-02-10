　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN外帶自取推出炸雞免費送活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」2月14日起，外帶自取滿899元並出示優惠截圖，免費吃「去骨炸雞」；2月底前加碼刮刮卡活動，張張有獎，最高可獲得500元折價券。

bb.q CHICKEN看準聚春節聚餐需求，2月14日至3月1日外帶自取滿899元，結帳時出示優惠截圖，可免費獲得「去骨炸雞6塊」，蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬、辣味燒肉口味4選1。

即日起同步祭出「金馬騎雞」刮刮卡活動，內用、外帶、外送皆可獲得刮刮卡1張滿中獎率百分之百，最大獎為500元優惠券，另外還有折價券、炸雞及多款韓食小點等獎項，送完為止，活動只到2月28日。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲同步販售春節限定「金馬迎春食雞餐」。

此外，2月28日前還有春節限定「金馬迎春食雞餐」，特價1360元，內含去骨炸雞1份、調味半雞1份、老爸炸雞2隻，搭配馬西搜呦起司球1份、煉乳哆波吉2份、黃金炸薯條1份與1250ml可樂1瓶，適合3至4人食用。

▲▼達美樂火山披薩系列推出新春限定「金沙起司火山」，並找來台北喜來登大飯店館內米其林入選餐廳「辰園」合作聯手打造「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出2大新春加碼優惠。

達美樂即日起也推出「新春加菜紅包優惠券」，至門市不限金額消費即可獲得，內含優惠包括「小資雙人餐」299元，消費滿額再送香烤雞條，各店送完為止。

限時刮刮卡活動買「海陸金沙起司火山披薩」即送1張，張張有獎，最大獎為「1年份免費披薩」，還有滿額送披薩、可樂等獎項，各店送完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億
快訊／「四連霸議員」突宣布不連任
獨／違停嗆警還想扯密錄器遭壓制　妹子緊抱安撫也沒用
「檢舉魔人」被包圍！路人怒嗆爆衝突
快訊／台積電業績爆好　美股夜盤開飆
大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

每天中午都想來一份！老顧客吃不膩的古早味排肉便當　藏著三代人的熟悉味道

全家買玫瑰享「拿鐵買1送1」　7-11情人節可可買2送2

BHC炸雞2號店進駐信義ATT　開幕期間消費滿額送保養品

超商周一咖啡優惠　7-11特大厚乳拿鐵「買2送2」、全家10元多1杯

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市！網友腦洞大開， 許下各種獵奇口味？

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

每天中午都想來一份！老顧客吃不膩的古早味排肉便當　藏著三代人的熟悉味道

全家買玫瑰享「拿鐵買1送1」　7-11情人節可可買2送2

BHC炸雞2號店進駐信義ATT　開幕期間消費滿額送保養品

超商周一咖啡優惠　7-11特大厚乳拿鐵「買2送2」、全家10元多1杯

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市！網友腦洞大開， 許下各種獵奇口味？

麵包超人降臨台北！戰神3月聯名主題日登場、熱力席套票限量開搶

台美關稅協定簽署在即！傳鄭麗君今晚赴美　行政院重申秉持3原則談判

花蓮走春更便利！國有空地供臨停　200車位全時段免費

下載盜版遊戲電腦被掏空？新型病毒擴散...40萬名玩家恐已中招

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任　全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣？」　接案房仲曝屋主心態

韓影后捲逃稅爭議！　遲4年才登記「險面臨2年刑責」

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

鳳林「校長夢工廠」揭牌啟用　周邊整合教育公園重新開放

賴清德聲援黎智英　「證明北京宣稱的一國兩制早已名存實亡」

【柴不理你呢】以為會被熱情迎接...奴才回家見柴犬四腳朝天翻肚睡

消費熱門新聞

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

全家買玫瑰享「拿鐵買1送1」　7-11情人節可可買2送2

老顧客吃不膩的古早味排肉便當

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

BHC炸雞2號店進駐信義ATT　開幕期間消費滿額送保養品

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

7-11第2波福袋集結「史努比、歐拉夫、咖波」　2/11開賣

SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

更多熱門

相關新聞

高鐵春節訂位近8成　交通部啟動「運具聯防」：可搭台鐵、客運

高鐵春節訂位近8成　交通部啟動「運具聯防」：可搭台鐵、客運

春節9天連假將至，交通部長陳世凱今出席交通部新春記者會受訪時表示，今年春節假期長，交通部整合各運具聯防，讓各運具之間平衡疏運，高鐵較塞、台鐵就要負擔更重責任，國道塞車，國道客運也打折，最低達4.2折。

維護春節旅遊品質　台東縣府加強旅宿房價查核

維護春節旅遊品質　台東縣府加強旅宿房價查核

腳麻、屁股深處痛恐「梨狀肌症候群」　醫揭打牌NG坐姿

腳麻、屁股深處痛恐「梨狀肌症候群」　醫揭打牌NG坐姿

送暖基層　台東環保局走訪清潔隊

送暖基層　台東環保局走訪清潔隊

築間首推「個人鴛鴦鍋」380元起　雙人餐享限時外帶8折

築間首推「個人鴛鴦鍋」380元起　雙人餐享限時外帶8折

關鍵字：

美食情報美食雲bb.q CHICKEN達美樂春節

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

又要變天！　強冷空氣準備南下

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面