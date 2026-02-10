拜早年致謝送暖基層　台東環保局走訪各鄉鎮清潔隊

▲台東環保局向清潔隊員致上感謝。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節九天連續假期即將到來，為感謝春節期間仍堅守崗位、守護環境整潔的清潔隊員，台東縣環境保護局局長黃權煒率領團隊同仁，日前分別前往縣內各鄉鎮市公所清潔隊拜年慰勞，向第一線環保夥伴表達關懷與誠摯感謝。

台東縣環保局表示，清潔隊員是城市環境最重要的守護者，無論平日或年節期間，皆默默付出、維護市容整潔，為市民打造乾淨宜居的生活環境。環保局也視清潔同仁為一家人，期盼透過實際行動傳達支持與肯定。

台東縣政府指出，縣府長期重視基層環境維護量能與清潔人員作業安全，主動規劃並採購防穿刺手套、耳罩、口罩及袖套等防護裝備，提供清潔隊員於勤務中使用。日前也由縣長饒慶鈴親自致贈安全護具予各鄉鎮市清潔隊，感謝清潔人員全年無休的辛勞付出。

縣府同時結合慢經濟、永續環境及觀光發展政策，持續推動資源循環、垃圾減量、環境教育及社區參與等多元措施，讓環境保護不僅是政策方向，更逐步成為在地生活文化的一部分，展現台東重視環境、珍惜土地的城市價值。

黃權煒表示，春節期間垃圾清運工作量大幅增加，清潔隊員仍需犧牲與家人團聚的時間，持續投入垃圾清運與環境維護工作。此次逐一走訪各鄉鎮清潔隊，除表達感謝外，也希望持續作為清潔同仁最堅強的後盾，讓大家能安心工作、安心服務鄉親。

環保局也呼籲，春節期間家戶大掃除及聚餐活動頻繁，請民眾務必落實垃圾分類與資源回收，並配合各鄉鎮市公告的清運時間，共同減輕清潔人員負擔。從日常生活小地方做起，攜手守護台東乾淨、美好的生活環境。