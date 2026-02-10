　
一直喝「養生飲品」臉卻變老了！營養師：生理年齡老6歲

養生飲品藏糖陷阱！　營養師：喝錯生理年齡老4.6歲

▲營養師夏子雯提醒，不少市售的「養生飲品」會加入大量的糖，喝太多反而傷身。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

最近天氣冷吱吱，不少人會購買薑汁奶茶、桂圓紅棗茶等養生熱飲來暖身。不過，營養師夏子雯示警，這些飲品常常添加大量的糖來蓋住中藥材或薑的辛辣味，讓人不知不覺攝取大量糖分，若每天喝下一杯567毫升的含糖飲品，長期下來會導致生理年齡比實際年齡老4.6歲。

夏子雯在臉書粉專發文表示，美國AJPH的一篇研究顯示，每天喝一杯20盎司（約567毫升）的含糖飲品，約含有65至75公克精緻糖，相當於喝下13至15顆方糖，長期下來會加速細胞老化，導致生理年齡比實際年齡老4.6歲。

夏子雯說，即使每天只喝8盎司（約236毫升），約含27至31公克精緻糖，相當於5.5至6顆方糖，也會造成生理年齡老化約1.9歲，「居然與吸菸的老化效果相當！」

夏子雯提到，該研究指出，含糖飲料之所以可怕，是因為它會直接攻擊細胞的「壽命時鐘」，像是縮短能保護染色體末端的「端粒」，當它短到一定程度，細胞就會停止分裂並死亡，而當糖分攝取過多，會引發氧化壓力與發炎反應，加速端粒萎縮；不僅如此，多餘的糖分會與蛋白質結合，形成「糖化終產物」（AGEs），這會破壞肌膚的膠原蛋白，讓外表看起來更鬆弛、暗沉。

夏子雯提醒，很多市售的「養生飲品」，如薑汁奶茶、桂圓紅棗茶等等，為了蓋過中藥材或薑的辛辣味，會加入大量的糖，因此喝完後雖然身體暖了，臉卻一起老了。

若不想因飲用「養生飲品」變老，夏子雯強調，在挑選飲品時，看到「養生」兩字別大意，內含糖分通常不低，就算選擇無糖，通常其原料本身就有加糖了，建議自己煮適量最安心，可以使用紅棗、枸杞本身的天然甜味，或是注意煮薑茶不要太濃，由於太辛辣會反而會想加更多糖來壓抑辣味，讓人想養身反而傷身。

