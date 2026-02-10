亞太民調／國共兩黨論壇嗨喊「兩岸中國人」　48％民眾反對

▲「國共兩黨智庫論壇」。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前出席與中共合辦的「兩岸交流合作前瞻」智庫論壇，並發布共15項共同意見，推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，更喊「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸都是中國人」。中華亞太菁英協會今（10）日發布最新民調，48％民眾不支持國共智庫論壇，支持民眾僅有31.7％。

針對論壇中國共兩黨都強調要讓台商「重返中國」，更是有過半數的52.7％民眾不表支持，僅有32.4％的民眾認同；國民黨不斷強調要在「九二共識」的基礎商恢復兩岸互動，有46.1％的民眾表示反對，但也有39.9％的民眾表達支持。

至於在「國共智庫論壇」後不斷傳出將要舉辦的「鄭習會」，民眾的態度則是褒貶不一：有44.4％的民眾表示不支持，但也有43.2％的民眾認同支持。對於國民黨拒審國防預算與軍購法案，54.7％的過半民眾表達反對立場，僅有34.9％的民眾表示認同。

此次民調訪問係於2026年2月6日至2月7日進行訪問。此次成功訪問1015位全國22縣市年滿18歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.08％。本次調查方法係以市話訪問。

市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。

