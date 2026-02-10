鄭麗文「兩岸和平框架」是和平網　蕭旭岑：2028年執政遠景可期

▲蕭旭岑、李鴻源召開國共智庫論壇成果說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文近期拋出「兩岸和平框架」，更希望與中共總書記習近平談和解，避免兩岸情勢因為政黨輪替而改變，引發熱議；陸委會主委邱垂正對此痛批，中共要的是統一，台灣人民會接受嗎？「和平框架」裡面是不是裝著統一的內容？國民黨副主席蕭旭岑今（10日）說明，鄭麗文所提的是一個概念，不是協議或具體文字，而是兩岸在「九二共識，反對台獨」的共同基礎下，形成一個和平網的方向。

蕭旭岑指出，從前主席連戰訪陸到馬英九執政八年，國民黨都在維持兩岸和平框架，只是民進黨拒絕兩岸往來，用許多行政手段包括迫害陸配、阻止大陸觀光客來台，讓和平架構受到損害，國民黨是要恢復這樣的和平架構。

蕭旭岑說，國民黨2028年若能執政，台灣跟大陸交流往來更直接暢通，到時兩岸的和平繁榮遠景可期，相信這是未來台灣所有民眾希望的方向。鄭麗文提的兩岸和平框架是一個概念，「兩岸若能重新恢復對話交流、有互信基礎，到時沒有一個國家會認為台海會發生戰爭」，和平框架是指這樣的大氛圍。

日本首相高市早苗帶領自民黨在日前眾院選舉取得歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數，國民黨立委王鴻薇認為，2026九合一選舉不應忽視日本大選傳達的政治訊息。蕭旭岑則說，日本大選傳達出的訊息是，民眾深切關切日本首相高市早苗提出經濟改革措施，因此吸引民眾投票，但台灣的年底選舉，大家重視的還是經濟民生，不管是觀光旅遊、產業復甦，重新找到產業出路，對台灣民眾是很重要的關鍵。如果把日本大選簡單解讀成親中或親美，可能無法涵蓋所有面向，兩岸關係不同於其他國家與大陸的關係，主流民意希望兩岸和平溝通、要交流。

