3歲男童被虐死！沸水洗澡、塞抽屜22小時　奧國父母辯：幫他驅魔

▲3歲男童被親生父母虐待致死。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

奧地利一名3歲男童遭親生父母虐待致死，竟是因為爸媽堅信他「被魔鬼附身」，導致家庭經濟困難，因此每天施加酷刑，最終導致孩子營養不良和脫水身亡。

恐怖虐待5個月 男童死時僅7公斤

《太陽報》引述檢方說法報導，男童生前遭受長達5個月的殘酷虐待，最終在2024年5月19日喪命。驗屍報告顯示，他死時體重僅7公斤，不到同齡孩童的一半。

根據調查，男童每天被關在抽屜裡22小時，遭木杓痛毆，用束帶綑住手腳，甚至綁在浴室洗手台的水龍頭上。此外，他因長時間處於黑暗中而導致失明，被迫以沸水或冰水沖洗，平時睡在沒有床墊的木製床架上。

狠心父母凱文和娜塔莉（Kevin and Nathalie M）平時會透過WhatsApp討論並鼓勵虐待行為，甚至用照片和影片記錄兒子的痛苦。

不過，他們的另外3個女兒，均獲得妥善照顧和餵養，唯獨兒子被排除在所有家庭生活之外。事實上，案發前幾天，全家前往麥當勞慶祝大女兒生日，並參加了一場中世紀主題的節慶活動，只有男童被獨自留在家中。男童死亡隔天，父親才主動報警。

Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern! „So etwas Grausames haben wir in diesem Sprengel noch nie verhandelt – auch österreichweit nicht“, betonte die Staatsanwältin bei ihrem Schlussplädoyer. https://t.co/fL8nHBin7M pic.twitter.com/OKoSbRLg37 — Kronen Zeitung (@krone_at) February 9, 2026

堅信惡魔附身 父母雙雙認罪

檢方發言人麥爾（Hansjörg Mayr）形容調查結果令人震驚，「這對父母以最恐怖的方式，對孩子進行生理與心理的虐待。」20多歲的兩名嫌犯「活在一個神秘的幻想世界」，認為兒子體內的惡魔，是他們所有問題的根源。

檢察官佩澤伊（Verena Pezzei）也表示，「我們從未處理過如此駭人聽聞的案件，不僅在這個地區，甚至在整個奧地利都是如此。」

其中，母親娜塔莉承認虐待行為，但將此歸咎於所謂的惡魔，還辯稱兒子一直以來身體都不好，她本來還打算替孩子預約看診。父親凱文也已經認罪，並且宣稱對自己的行為感到後悔，「對於我所做的一切，沒有任何藉口可以解釋。」

這對父母被法院專家證人診斷，患有具虐待狂傾向的人格障礙。他們9日在因斯布魯克（Innsbruck）法院因謀殺、虐待和非法監禁等罪名，雙雙被判無期徒刑。至於他們的3個女兒，已被安置到寄養家庭。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕家庭暴力，請撥打110、113。