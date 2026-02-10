永康警首日擴檢　斬獲通緝犯與酒駕案件展決心

▲永康分局長洪宏榮親自主持首日威力掃蕩勤務，展現警方守護市民安全的決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接春節年假，確保市民安全，台南市永康分局自2月9日22時起，啟動為期15天的「加強重要節日安全維護」勤務，配合台南市警局全市同步擴大臨檢行動，針對重要路口及大型特種營業場所進行嚴格查驗，首日勤務即以大陣仗執法，展現警方守護治安的決心，也為2026年度重要節日安全維護工作揭開序幕。

9日晚，由永康分局長洪宏榮親自主持威力掃蕩勤務，宣示「治安不打烊」，強調警方將全力守護市民安全。此次勤務除了針對聯外道路加強防制危險駕駛，也深入酒店、小吃部及卡拉OK等飲酒場所，全面巡查可能危及公共安全的行為。

首日臨檢成果豐碩，成功查獲洗錢防制法通緝犯1名，並舉發酒後駕車1件1人。洪宏榮表示，歲末年初民眾聚餐宴飲增加，酒後駕車及危險駕駛事件容易衍生其他社會問題，因此警方在春節期間將持續查緝毒品、取締酒駕、壓制暴力不法，以淨化治安環境。

洪宏榮指出，加強重要節日勤務的核心目標為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，期望讓民眾在新春期間「好運加馬、神馬都好」，安心度假、順心出行。永康分局強調，警方將持續堅守崗位，確保春節期間市民生活與交通安全無虞。