防鹿受困全面升級！墾管處雙軌應變　汰換尼龍圍網+強化巡護

▲墾管處拆除尼龍繩。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

針對近期梅花鹿受困事件，墾管處昨日（9日）邀集林業及自然保育署屏東分署、林試所恆春研究中心及畜試所南區分所召開專案會議。決議採取「即時清查改善」與「設施全面升級」雙軌併行的應變策略。在全面推動金屬菱形鐵絲網轉型的同時，亦針對高位珊瑚礁等特殊地形，精進圍網的架設標準，確保生態保育與實務需求達成最佳平衡。

墾管處表示，會議中各單位達成共識應變策略:

一、各機關配合一週內完成清查改善：針對權責範圍進行全面巡檢，老舊破損之尼龍圍網將立即拆除；設備全面升級。

二、考量金屬材質菱形鐵絲網能大幅減少動物受困，未來將陸續汰換舊式尼龍圍網。

三、兼顧地形保留彈性：針對高位珊瑚礁等崎嶇地形，為防範纏繞，將嚴選「細網目」並要求裝設時「務必繃緊」，確保動物安全。四、強化巡護與通報：加派人力巡查，並籲請民眾發現動物受困時，立即聯繫墾管處派員協助。

墾管處最後呼籲，若民眾在園區內發現野生動物受困於圍網，請切勿自行處理以免發生危險或造成動物二次傷害，請務必第一時間撥打墾管處專線（08-8861321），管理處將立即派遣專業人員前往協助動物脫困。