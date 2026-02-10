　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光　醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

▲▼「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺。（圖／翻攝自微博）

▲周媛帳號遭永久關停。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

被外界稱為「性商教母」、「靈動老師」的周媛以「眼神給出去」的暗示性挑逗方式洗版各大社群平台，進而被大陸官方盯上，遭到立案調查，線上課完全停擺，然而，實體課程卻仍在進行中，也讓外界更加好奇，周媛的「黑白顛」背後隱藏何種意義。

▲▼周媛開設的學院設情境實戰房、教Dirty talk與親密互動。（翻攝自Ｘ）

▲周媛開設的學院設情境實戰房。（翻攝自X）

《界面新聞》報導，名為《衛浴空間的感官歡愉》的視頻課程裡，「黑白顛性商學苑」創始人周媛正身著黑色蕾絲連體衣和紅底高跟鞋，背靠在浴室洗手台的鏡子前。她雙眼直視鏡頭，示範如何「野性、大膽」地「釋放」魅力。

據悉，自湖南長沙雨花區市場監督管理局已聯合公安、文化等多部門成立工作專班，對「黑白顛周媛」進行立案調查後，「黑白顛周媛」相關社群帳號雖被禁言，但盜版課程仍在網上瘋傳。影片中，周媛一方面教女性如何「做自己」、成為「高段位女人」，另一方面則抓起事先準備好的道具，示範和演示如何進行「實戰」。

周媛曾自介稱是「40+女性企業家、性文化博物館創辦人」，曾在「黑白顛」導師培訓班上課的鐘瑩透露，現實中的周媛47歲左右，與外界的一些猜測不同，她有丈夫，還有2個孩子，「可幸福了。」

▲周媛旗下相關帳號曾釋出2009年青澀照片。（圖／翻攝界面新聞）

▲周媛旗下相關帳號曾釋出2009年青澀照片。（圖／翻攝界面新聞）

至於周媛的神祕過往，曾有一個名為「周澤璇elves」的帳號，在2020年發佈一支影片可以略見端倪。該影片用多張疑為周媛的舊照和第一人稱口吻，回顧了十餘年的創業史。

周媛2009年左右從銀行辭職創業，在長沙高橋大市場開店。一張17年前的青澀照片，只見周媛穿著背心和熱褲，坐在摩托車上，臉上充滿著稚氣未脫的笑容，透露出自信和對未來的希望感。直至2010年，她「因為愛美」而成立了一間家庭式美容院，2012年前後，周媛創立會所品牌「媛會所」，2016年，她成立「私密公司」，開啟授課生涯。

2023年5月，湖南秀美控股實業集團有限公司成立，周媛為該公司實際控制人。湖南黑白顛生物科技有限公司、長沙斯覓生物科技有限公司、湖南懷袖諮詢管理有限公司等，均為湖南秀美控股實業旗下一員，甚至業務還有覆蓋文化傳媒、網路與相關服務。

在虛擬的網路世界裡，周媛也有多個「分身」。查閱數據分析服務平台顯示，包含「黑白顛」、「周媛」等相關關鍵詞的帳號不少，如「黑白顛周媛Elves」、「黑白顛周」、「黑白顛嚴選周媛」等，這些帳號以女性粉絲及關注者居多，年齡主要分布在24至40歲。

▲周媛「黑白顛」教學影片。（圖／翻攝界面新聞）

▲周媛「黑白顛」影片。（圖／翻攝界面新聞）

至於「黑白顛」名字的由來，周媛曾在某一期線上課程裡介紹著，「黑白顛」意為女人應該在黑白之間進行顛倒，也就是白天「優雅端莊」，夜晚「天性綻放」。

大陸美業IP孵化相關人士趙明宇認為，醫美行業本質上屬於消費醫療，該領域本就存在不少「擦邊」的事情，周媛爆火有三個原因，便是反差感、易記憶和抓情緒，「她將高級、人設和擦邊媚俗的表演融合在一起，滿足了一部分人看熱鬧的心態，同時，由於她的行為容易復刻，因此吸引了批量模仿、蹭流量的人群。」

大陸國家二級心理諮詢師、心理治療師王洲蘭分析指，黑白顛的課程之所以有市場需求，可能和中國女性的自我定位困境有關，「過去的觀念會讓女性認為她們是活在關係中的，但新的觀念又主張女性獨立。當她們處於一個中間狀態、不知道怎麼辦的時候，就會從網路等周遭環境中尋找參考。」

王洲蘭認為，市場上提供很多現成的模版，周媛恰好就是這樣一個事業、感情雙豐收的「成功案例」，她說起話來如此自信、有決斷力，「這類課程也可以滿足一些人對自己身體、兩性關係和他人如何在兩性關係中互動的好奇心。」

王洲蘭強調，「目前，我們的性教育缺失很嚴重，學校教得不全，家庭中討論很少，甚至還會污名化對性的好奇。一些人覺得性商課程對自己有幫助，可能因為他們在觀看時，會擺脫跟性有關的不道德感，也不再負面地審視自己，因此意味著一種解放。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黑白顛周媛青澀性商教母靈動老師眼神X

