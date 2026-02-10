林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了

▲《世紀血案》寇世勳。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」惹議，也掀起外界熱議林宅血案真相。對此，經常針對時事發表看法的胸腔科醫師蘇一峰發文，質疑民進黨為何不公布林家血案機密？都執政10年、推動大罷免、羈押民眾黨前主席柯文哲了，「沒有辦不到，只是想繼續吃人血饅頭！」

蘇一峰文中質問道，「林家血案機密為何不公布？都執政10年加阿扁八年，立院法案都可以不執行了，馬前總統都可以檢調法辦！都全國搞大罷免了！五位大法官都能主持憲法法庭了！沒有金流都可以羈押柯文哲一年了！」最後他直呼，「公布林家血案機密有什麼辦不到的！？」並批「沒有辦不到，只是想繼續吃人血饅頭！」

民進黨9日表示，近期電影《世紀血案》衍生的風波，使各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，有許多深刻的討論。

民進黨強調，民進黨感念林義雄前主席及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達。歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。記憶真相，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。

民進黨指出，追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張。2016年重返執政以來，民進黨推動《促進轉型正義條例》、《不當黨產處理條例》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等法案三讀通過。

民進黨說，獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作至今，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作。這些努力將不會停歇。

民進黨期待，社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。