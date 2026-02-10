中市警春節啟動「機動派出所」　觀光熱點、交通要道都能看到

▲台中市警局將在春節期間啟動機動派出所。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

春節將至，台中市警局在新春期間期間提升見警率，將在市區交通要道、治安重點區域及觀光熱點，啟動「機動派出所」，除保護治安、疏導交通，也提供走失協尋、迷路、詐騙防範等即時協助，實施日期從9日至23日止。

台中市警局表示，機動派出所將設置一中街及天津路等年貨大街、各知名觀光商圈、指標性景觀公園、風景遊憩地區及主要宗教寺廟等人流聚集處，主要功能為即時處理市民的交通及治安問題，並積極防竊、防搶、防詐騙的宣導工作，提醒市民除了享受年節的歡樂氛圍外，也要加強防範各類犯罪行為，確保自己及家人的安全。

根據據市警局統計資料，去年在重要節日的機動派出所設置期間，共辦理了764起服務案件，涵蓋交通疏導、秩序維護及民眾諮詢等多項服務，並獲得市民高度肯定。今年市警局將延續此項成功經驗，從2月9日到2月23日，再度啟動機動派出所，為市民提供便捷、即時的警政服務。

除了傳統的刑事與交通案件處理，機動派出所也將設有迷途指引、走失協尋及新興詐騙模式的宣導等服務。無論是日常的法律諮詢或是突發的安全事件，市民只要有需求，便可隨時前往就近的機動派出所，警方與志工將竭誠提供協助，為市民的春節假期保駕護航。

市警局呼籲，在慶祝新春的同時，務必提高防範意識，保護財物安全，並警惕各類詐騙手法。如有任何問題或需要幫助，市民可隨時前往附近的機動派出所求助。

