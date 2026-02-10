　
社會 社會焦點 保障人權

中市警春節啟動「機動派出所」　觀光熱點、交通要道都能看到

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市警局將在春節期間啟動機動派出所。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

春節將至，台中市警局在新春期間期間提升見警率，將在市區交通要道、治安重點區域及觀光熱點，啟動「機動派出所」，除保護治安、疏導交通，也提供走失協尋、迷路、詐騙防範等即時協助，實施日期從9日至23日止。

台中市警局表示，機動派出所將設置一中街及天津路等年貨大街、各知名觀光商圈、指標性景觀公園、風景遊憩地區及主要宗教寺廟等人流聚集處，主要功能為即時處理市民的交通及治安問題，並積極防竊、防搶、防詐騙的宣導工作，提醒市民除了享受年節的歡樂氛圍外，也要加強防範各類犯罪行為，確保自己及家人的安全。

根據據市警局統計資料，去年在重要節日的機動派出所設置期間，共辦理了764起服務案件，涵蓋交通疏導、秩序維護及民眾諮詢等多項服務，並獲得市民高度肯定。今年市警局將延續此項成功經驗，從2月9日到2月23日，再度啟動機動派出所，為市民提供便捷、即時的警政服務。

除了傳統的刑事與交通案件處理，機動派出所也將設有迷途指引、走失協尋及新興詐騙模式的宣導等服務。無論是日常的法律諮詢或是突發的安全事件，市民只要有需求，便可隨時前往就近的機動派出所，警方與志工將竭誠提供協助，為市民的春節假期保駕護航。

市警局呼籲，在慶祝新春的同時，務必提高防範意識，保護財物安全，並警惕各類詐騙手法。如有任何問題或需要幫助，市民可隨時前往附近的機動派出所求助。
 

02/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登表特「超猛經歷曝光」
快訊／國1嚴重車禍！　塞爆回堵10km
共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍
行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜
林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了
大S遺產誰可以分？　一次看懂分配、繼承順位
快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打
快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

獨／超香臨檢畫面曝！高雄舞小姐短裙美腿列隊

獨／超香臨檢畫面曝！高雄舞小姐短裙美腿列隊

高雄市9日晚間舉辦加強重要節日安全維護工作，這也是高雄市警察局長趙瑞華接任之後，第一次的擴大臨檢勤務，高雄副市長林欽榮也出席勤前教育，不過趙瑞華在結束苓雅分局的勤前教育之後，立即「突擊」新興分局的勤務，直奔大世界舞廳，不按牌理出牌的個性，似乎也在宣告各分局長「皮要繃緊」一點了。

春節9天連假原民園區恐爆人潮　交管時段、路口曝

春節9天連假原民園區恐爆人潮　交管時段、路口曝

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

民雄警防搶演練守護金融安全

民雄警防搶演練守護金融安全

台中五分局防詐影片《陽光女子合唱團》女警跨刀

台中五分局防詐影片《陽光女子合唱團》女警跨刀

關鍵字：

台中警局春節安全機動派出所防詐騙交通疏導

