台銀黎明分行單日換新鈔3千萬　台中警宣導護鈔「不限金額」

▲▼台中警方在台銀黎明分行舉辦防搶演練，並宣導申請護鈔。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣銀行黎明分行昨（9）天起開放兌換新鈔，往年光這個分行單日換鈔就高達3千萬元，兌換人次500以上，轄區警方到場向等候民眾宣導反詐騙，還歡迎民眾申請護鈔，金額不限。

台中市警四分局黎明派出所為確保民眾財產安全，昨天前往轄內台銀黎明分行加強周邊巡守，並針對有大額換鈔、存提款需求的民眾，主動提供「護鈔」協助，讓民眾安心辦理金融交易。

同時，員警也向現場等候的民眾進行反詐騙宣導，提醒大家「ATM並沒有提供解除分期付款設定」等常見詐騙話術，呼籲民眾接獲可疑電話或訊息，務必提高警覺並撥打165反詐騙專線查證。

第四分局也在1月下旬選定黎明分行實施防搶演練，演練情境模擬歹徒進入銀行意圖搶奪現金，行員立即啟動警報並冷靜應對，員警迅速到場實施包圍、喝止並控制嫌疑人，同時疏散民眾、維護現場秩序，完整演練通報、應變、制伏與安全維護流程，藉此強化警銀之間的通報聯繫與即時處置能力，提升整體防搶應變效能。

警方表示，春節期間持續從「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大面向著手，提醒民眾勿輕信高獲利投資或不明來電；呼籲用路人遵守交通規則、酒後不開車，返鄉出遊不搶快；此外，倡導公務員廉政倫理規範要求，落實「不送禮、不收禮」、 「拒絕關說請託，守住廉政底線」，提升警察良好形象。