癌症婦人劇痛命危　永康警緊急開道護送就醫

▲永信派出所員警葉紘維、黃緹潔接獲民眾求助，立即啟動護送癌症婦人就醫行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一名罹患癌症的婦人9日突發劇烈疼痛，止痛藥無法緩解，生命危在旦夕，家屬焦急萬分，緊急向永康分局永信派出所求助，所內員警葉紘維、黃緹潔立即啟動應變機制，開啟警示燈與警報器一路護送，成功在最短時間將婦人送抵台南市立醫院急診室。

永康分局表示，事件發生於9日傍晚5時50分，兩名員警執行巡邏勤務，行經永康區忠孝路時，遭周姓男子攔車求助。周男表示，妻子葉姓婦人因癌症突感劇痛，即使服藥仍無法緩解，擔心延誤就醫危及生命，懇請警方協助。員警在確認狀況緊急後，毫不猶豫立即展開行動。

為確保治療時效，員警駕駛警車一路開啟警示燈及警報器，提醒沿途用路人禮讓，並依家屬需求快速護送。雖正值下班尖峰，兩名員警憑藉熟稔路況與專業判斷，將原本約25分鐘的路程縮短至10分鐘，順利將婦人交由院方接手治療。家屬對警方迅速伸出援手表達深切感謝，直言「若非警方協助，後果恐難以想像」。

參與護送的葉紘維表示，當時交通繁忙，但一得知婦人病況危急，腦中只有如何最快送醫，順利完成任務讓民眾及時就醫，內心十分有成就感。黃緹潔則說，看到婦人承受極大痛苦，能深刻感受家屬焦急，因此全力協助，期盼能讓病患早一步減輕疼痛。

永康分局指出，兩名員警平日勤務認真，此次行動不僅守護民眾生命安全，也展現警察即時應變與溫暖守護市民的核心價值，強化警政單位的正面形象。