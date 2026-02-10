惡搞蝦皮自取店「爬進寄件櫃」當床躺　離譜畫面曝！網刷一排喊告

▲惡劣行徑遭網友撻伐。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

隨著網路購物盛行，蝦皮「店到店」智取門市遍地開花，自助寄件、取貨已成日常，卻也衍生管理與使用亂象。網路流傳一段影片，年輕人深夜在蝦皮智取門市內大鬧，甚至整個人鑽進寄件櫃，還笑喊「把自己寄出去」，離譜行徑全程被拍下上傳，引發網友強烈不滿，「支持蝦皮提告」、「到底有什麼好笑的？」

把智取櫃當遊樂設施



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads上傳一段影片，畫面中可見，一名身穿黑色短袖上衣的男子，將蝦皮智取店當成遊樂場，直接鑽進寄件櫃子內，整個人縮在櫃中，一旁友人不僅沒有制止，反而邊錄影邊大笑，喊著「把自己寄出去」、「這輩子睡過裡面的應該沒幾個」、「這包裹有點大欸，拿不動欸」，現場笑聲不斷。

網友怒轟要求提告



這段荒謬過程被完整記錄並上傳網路，許多網友直呼傻眼，認為已嚴重影響公共設備與他人包裹安全，「貨被踩過誰還敢收」、「拜託所有台灣品牌企業怒起來實行社會鐵拳，整頓風氣」、「拜託蝦皮一定要提告，導正一下社會風氣」、「賣家的貨品包裝原本好好的，這樣壓壞了算誰的？」「做傻事還要發網路上，現在的人怎麼都那麼87」、「到底有什麼好笑的，拜託讓他笑不出來」。

也有網友指出，自助設備仰賴使用者自律，一旦遭到惡意使用或破壞，受害的不只是平台，更包括無辜賣家與消費者，建議業者應強化監控、追責與法律行動，避免類似荒唐行徑一再發生。

針對民眾惡搞行為，至截稿前尚未取得蝦皮回應。