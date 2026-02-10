捲詐團黑吃黑！男慘遭電擊凌虐2小時丟包醫院亡　兩煞判無期定讞

▲台南的詐騙集團黑吃黑，最後將人凌虐致死，最高法院重判無期徒刑定讞。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南市新營區2024年發生一起詐騙集團黑吃黑案件，李姓男子遭詐騙集團成員曾仁宏、張峻嘉等綑綁凌虐，4人以棍棒毆打、電擊等方式，凌虐李男2小時後，再將李男丟包在醫院，不治身亡。一審台南地院國民法官將曾、張2人重判無期徒刑，其餘2同夥均判14年以上重刑。二審維持，全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2024年2月間，曾仁宏因詐騙集團黑吃黑狀況發生後，認為與李姓男子有債務糾紛，雙方相約案發當晚談判。李男到場後，張峻嘉與黃姓、李姓同夥也陸續到場。眾人將李男綑綁，開始棍棒、刺青針毆打、刺擊李偉成之雙手、雙腳、肩膀、臀部、口部等部位。

不僅如此，眾人還拿出電擊棒電擊李男，之後眾人還外出購買家用電源延長線，將延長線拆解後，連接在李男身上身上形成通路，再接上室內插座通電之方式，對李男持續進行電擊。李男慘遭凌虐2小時後，失去意識。眾人再將他丟包在柳營奇美醫院，經過搶救後，李男因為持續毆打及電擊後所導致之多發性鈍傷及電擊傷，導致電流通過心臟傳導系統引發心因性休克而不治死亡。

眾人知道打死人後，曾男指揮眾人湮滅重要證據後，自己到警局自首，警方隨後逮捕其他涉案人。檢方偵辦後，依照「傷害致人於死罪」對眾人提起公訴。

一審由台南地院國民法官審理，曾男雖主張自首減刑，但國民法官認為他自首前先湮滅證據，對案情又刻意模糊交代不清，無助於案情，因此不予減刑。考量曾男、張男手段兇殘，惡性重大，國民法官將2人重判無期徒刑、褫奪公權終身，另外黃男、李男也分別判刑14年與14年6月。二審高等法院台南分院也維持，全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。