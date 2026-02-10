徐榛蔚歲末探訪公職退休人瑞　送上慰問金祝「呷百二」

▲▼花蓮縣長徐榛蔚探訪102歲退休人瑞，送上慰問金和禮品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，縣長徐榛蔚心繫著一群曾經為花蓮這塊土地奉獻青春的退休公務人員。9日在人事處長吳賢惠的陪同下，徐榛蔚親自前往瑞穗鄉探訪縣府退休的高齡102歲的人瑞孫虞老先生，送上慰問金與新春賀禮，更送上如晚輩對長輩般的殷切關懷。

本次探訪的對象是曾任職於本縣瑞穗鄉戶政事務所的退休戶籍員孫虞老先生。孫老先生出生於民國13年，並於民國78年榮退，今年已高齡102歲。令人傳為佳話的是，孫老先生的兒子孫麒麟先生也投身公職，自本縣吉安鄉戶政事務所課員崗位退休，父子二人先後為花蓮戶政體系奉獻心力，展現了公務世家代代相傳的服務精神。

徐榛蔚緊握著長者的雙手閒話家常，關心起居飲食與保暖狀況。她表示，每一位退休同仁都是花蓮縣政府大家庭最珍貴的資產，正是因為有這些前輩們過去數十年的辛勤耕耘與無私奉獻，奠定了花蓮今日幸福城市的基石。屆時將安排衛生局與警察局同仁，貼心提供健康諮詢與防詐騙宣導，希望用全方位的守護，讓每一位退休長者都能在花蓮這片好山好水中，安享健康長壽的晚年。

▲徐榛蔚祝福「呷百二」，身體勇健，天天保持快樂的心情。

徐榛蔚日前也探訪了101歲的周明琨老先生與100歲的高招治女士，縣長的到訪，讓見證過花蓮大半世紀變遷的長者們格外激動。他們感念地說，雖然退休多年，沒想到縣長公務如此繁忙，卻始終沒忘記他們這些老人。

除了親自送上祝福，徐榛蔚熱情邀約長輩們參加縣府115年2月25日舉辦的「花蓮縣政府及所屬機關退休公務人員115年長青座談暨新春團拜活動」，並祝福他們「呷百二」，身體勇健，天天都要保持像今天這樣快樂的心情。

