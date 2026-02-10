蕭旭岑嗆國安人士假造北京消息　若有「鄭習會」將會公開說明

▲國民黨副主席蕭旭岑召開國共智庫論壇成果說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文先前受訪時拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，更稱預計上半年出訪中國大陸、美國，如今傳出時間點將落在3月14日中國「反國家分裂法」實施紀念日的前後登場。國民黨副主席蕭旭岑今（10日）對此回應，鄭習會目前沒有確切信息，如果有明確一定馬上開記者會說明；他還奉勸相關國安人士或黨政人士，不要每個星期天下午就向媒體放話，而且一放就是好幾篇，但內容卻屢屢錯誤，這樣的作法已經嚴重傷害媒體的專業。

「兩岸交流合作前瞻論壇」活動日前結束，蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源今日召開記者會說明成果。蕭旭岑表示，這次兩岸交流合作前瞻論壇完全是做實事，帶著產業專家與學者到大陸，針對防災減災、觀光旅遊、醫療、產業、減碳、AI人工智能等領域，與大陸產官學界進行交流。發表了 15 項共同意見，成效斐然，「我們是在為台灣產業找出路，為台灣重要領域尋找兩岸合作的平台與契機」。

蕭旭岑強調，「我們是為台灣的老百姓與產業頂著壓力，並帶回了成果」，包含開會結束的隔天，大陸文旅部就宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行。

李鴻源則說，這次有40多位參與論壇，大部分都不是黨員，且幾乎沒有政治人物。主要談的是在能源與防災方面，如何與大陸營造雙贏？他指出，首先是科技防災，中國大陸目前的數據與算力中心非常厲害，在世界上數一數二。而台灣過去多年來在防災上有其強項，包括精準的圖資與良好的運作模式，我們希望將大陸的算力中心與台灣現有的模型結合，讓未來的防災不論在技術或管理上都能更精準。

李鴻源還說，兩岸及所有開發中與已開發國家，都共同面臨醫療與高齡化問題。台灣社會快速老化，如何產生新產業，例如銀髮商機等是重要課題。雖然需要大量看護人力，但若能結合AI智慧，就能彌補人力的缺失，這是一個無限大的市場與商機。

最後，李鴻源表示，這次參訪只是第一步，希望持續深化對話，為兩岸和平貢獻更多力量，「雖然只是一小步，但這是兩岸攜手守護和平、共創繁榮的一個里程碑」。

會後受訪被問到國民黨主席鄭麗文是否有望在3月中旬與習近平見面？蕭旭岑則說，鄭習會目前沒有確切信息，如果有明確一定馬上開記者會說明。他也痛批，媒體放話內容一下稱鄭麗文農曆年前要見習近平，一下又改成農曆年後，現在甚至寫成三月，「我跟同仁開玩笑，以後可能還會有四月、五月、六月的版本，變成一個系列錯誤報導。」媒體是專業的，不是製造業，不能這樣踐踏自己的專業。

蕭旭岑也強調，若國安人士向媒體放話，就應負責任地清楚標示為「國安人士透露」，而不是在標題上寫成北京權威消息，「我覺得這樣會傷害媒體的專業」。