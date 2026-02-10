高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

▲國民黨團召開「台美關稅協議 打破黑箱 全民監督」記者會，書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、立委王鴻薇出席。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

無黨籍立委高金素梅的住處與國會辦公室今（10日）遭檢調搜索。國民黨立院黨團書記長林沛祥上午受訪時表示，在證明有罪前，任何人都是清白的，國民黨團相信高金素梅的清白；藍委王鴻薇也說，希望司法調查務必毋枉毋縱，千萬不要有任何「政治性辦案」。

檢調今早6點多前往高金素梅住家搜索，搜索完後離開到立院。檢調表示，高金素梅涉及以人頭詐領助理費，依照貪汙治罪條例前往其辦公室搜索。上午9時30分，檢調由主任檢察官曾揚嶺帶隊，分2車共6人抵達高金素梅位於立法院青島二館的辦公室進行搜索，隨後高金素梅將被帶到中和區國安站做筆錄。

林沛祥表示，國民黨團相信「無罪推定」，在證明有罪之前，任何人都是清白的，也相信高金素梅的專業與在國會的努力。相信她的清白，期待司法做出公平、公正、公開且不預設立場的判決。

林沛祥指出，對於捕風捉影的報導，就算真實度再高，也是非常不可取。偵查不公開是民主法治國家的基本原則，卻一再看到辦案進度被媒體以獨家報導，這對民主法治、被偵查人的清白都是莫大的傷害。 對這種捕風捉影的報導不予置評，並應予以譴責。重申支持高金素梅。

王鴻薇提到，有關高金素梅被搜索，希望司法調查務必毋枉毋縱，千萬不要有任何「政治性辦案」，過去甚至有消息外洩，高金素梅不應受到這樣的待遇。