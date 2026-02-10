　
生活

春節出遊路不卡！高雄祭12天「馬路禁挖令」　力拚交通順暢

▲▼春節出遊不卡！高雄祭12天「禁挖馬路令」　全力拚交通順暢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄祭12天「禁挖馬路令」，拚春節交通順暢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為維護春節及元宵期間交通順暢，確保市民返鄉出遊安全，高雄市政工務局今（10）日宣布，在春節及元宵節期間道路「禁挖12天」，另外，春節期間同仁也將全年無休值班，專責處理緊急道路事件，確保市民安心用路、平安過節。

工務局今日指出，將於2月13日至2月22日（除夕前三日至上班前一天），以及3月2日至3月3日（元宵節前一日至元宵節當日），共計12天，禁止除緊急搶修及經專案核准外的各項管線道路施工。

同時，工務局也要求各管線單位依《高雄市道路挖掘管理自治條例》等規定，全面檢視既有工區安全維護措施，降低工程對交通造成的影響。

▲▼春節出遊不卡！高雄祭12天「禁挖馬路令」　全力拚交通順暢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲春節期間工務局同仁將維持全年無休值班，專責處理緊急道路管線挖掘事件。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，相關包商也須確實落實安全管理，包括施工圍籬設置、交通警示標示、替代路線規劃等，並指派專人加強巡檢，確保工區周邊路面平整，提升整體用路安全。

工務局表示，為提供市民24小時不中斷的服務，春節期間同仁將維持全年無休值班，專責處理緊急道路管線挖掘事件（專線：07-2626888）。同時，巡檢團隊也將提高巡查強度，確保市民在春節及元宵假期能安心用路、平安過節。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

交通部春節疏運祭運具聯防　陳世凱：國道客運最低4.2折

春節9天連假將至，交通部長陳世凱今出席交通部新春記者會受訪時表示，今年春節假期長，交通部整合各運具聯防，讓各運具之間平衡疏運，高鐵較塞、台鐵就要負擔更重責任，國道塞車，國道客運也打折，最低達4.2折。

關鍵字：

標籤:高雄春節禁挖交通安全

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

