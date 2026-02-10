黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

▲黎智英。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，香港法院昨（9）日判處他20年有期徒刑，引發外界一片譁然。面對各國的質疑與批評，大陸國新辦今日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，就北京當局的立場進行表態與宣傳。白皮書聲稱，要確保香港的管治權牢牢掌握在愛國者手中，並嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港。

該白皮書在黎智英案宣判後約24小時就發布，全文超過1.8萬字。值得注意的是，通篇文章出現「反中亂港」相關字眼（包括「反中亂港」勢力、人員或活動等）達31次，並10次談及「外部敵對勢力」。另據白皮書披露，截至2026年1月，依據香港國安法，共有98人被檢控、78人被定罪。

白皮書全文從1840年鴉片戰爭後割讓香港說起，再講到回歸後推動香港基本法第23條立法過程，以及「修例風波」（反送中運動）對香港維護國家安全造成最嚴峻挑戰等，並強調維護國家安全是中央事權。

白皮書並未直接提及黎智英昨日宣判結果，但指出，2025年12月15日，香港高等法院就黎智英涉嫌違反香港國安法和本地有關法律案件作出裁決，黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立。

白皮書接著以該案例稱，香港特別行政區法院準確適用香港國安法及本地維護國家安全法例，形成維護國家安全的判決。香港特別行政區法院確認，任何人行使權利和自由時，不得拒絕承認香港是中華人民共和國不可分離的部分，法治社會中的個人自由和權利不是無止境、不是絕對的，否則濫用時的破壞力及顛覆性不言而喻；香港國安法與本地法例之間是兼容、銜接和互補關係。

白皮書指「香港實現由亂到治走向由治及興」，並聲稱「政權安全有效維護，治理效能顯著提升」、「法治尊嚴有力捍衛，社會秩序恢復穩定」、「營商環境持續優化，經濟發展蓬勃興旺」、「權利自由更有保障，市民福祉日益增進」。

白皮書最後部分強調，「一國兩制」下維護政權安全，不僅要維護香港特別行政區政權的安全，全面落實「愛國者治港」原則，確保特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，而且要維護中華人民共和國憲法確立的國家根本制度和國家政權的安全。

白皮書指出，維護政權安全必須把「反中亂港勢力」排除在特別行政區管治架構之外，嚴防打著所謂「民主」、「自由」、「人權」口號的「軟對抗」，嚴防「海外反中亂港活動」倒灌香港；必須發展壯大愛國愛港力量，形成更廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線。

白皮書也強調，中央政府將一如既往全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持「一國」之本，尊重「兩制」差異，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，保持香港國際自由港和單獨關稅區地位長期不變，保持普通法制度長期不變，切實保護私有財產、企業所有權、合法繼承權以及投資者在香港的安全和合法利益。