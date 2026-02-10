　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

▲▼ 黎智英。（圖／路透）

▲黎智英。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，香港法院昨（9）日判處他20年有期徒刑，引發外界一片譁然。面對各國的質疑與批評，大陸國新辦今日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，就北京當局的立場進行表態與宣傳。白皮書聲稱，要確保香港的管治權牢牢掌握在愛國者手中，並嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港。

該白皮書在黎智英案宣判後約24小時就發布，全文超過1.8萬字。值得注意的是，通篇文章出現「反中亂港」相關字眼（包括「反中亂港」勢力、人員或活動等）達31次，並10次談及「外部敵對勢力」。另據白皮書披露，截至2026年1月，依據香港國安法，共有98人被檢控、78人被定罪。

白皮書全文從1840年鴉片戰爭後割讓香港說起，再講到回歸後推動香港基本法第23條立法過程，以及「修例風波」（反送中運動）對香港維護國家安全造成最嚴峻挑戰等，並強調維護國家安全是中央事權。

白皮書並未直接提及黎智英昨日宣判結果，但指出，2025年12月15日，香港高等法院就黎智英涉嫌違反香港國安法和本地有關法律案件作出裁決，黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立。

白皮書接著以該案例稱，香港特別行政區法院準確適用香港國安法及本地維護國家安全法例，形成維護國家安全的判決。香港特別行政區法院確認，任何人行使權利和自由時，不得拒絕承認香港是中華人民共和國不可分離的部分，法治社會中的個人自由和權利不是無止境、不是絕對的，否則濫用時的破壞力及顛覆性不言而喻；香港國安法與本地法例之間是兼容、銜接和互補關係。

白皮書指「香港實現由亂到治走向由治及興」，並聲稱「政權安全有效維護，治理效能顯著提升」、「法治尊嚴有力捍衛，社會秩序恢復穩定」、「營商環境持續優化，經濟發展蓬勃興旺」、「權利自由更有保障，市民福祉日益增進」。

白皮書最後部分強調，「一國兩制」下維護政權安全，不僅要維護香港特別行政區政權的安全，全面落實「愛國者治港」原則，確保特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，而且要維護中華人民共和國憲法確立的國家根本制度和國家政權的安全。

白皮書指出，維護政權安全必須把「反中亂港勢力」排除在特別行政區管治架構之外，嚴防打著所謂「民主」、「自由」、「人權」口號的「軟對抗」，嚴防「海外反中亂港活動」倒灌香港；必須發展壯大愛國愛港力量，形成更廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線。

白皮書也強調，中央政府將一如既往全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持「一國」之本，尊重「兩制」差異，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，保持香港國際自由港和單獨關稅區地位長期不變，保持普通法制度長期不變，切實保護私有財產、企業所有權、合法繼承權以及投資者在香港的安全和合法利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案
拚奧運棒球！中華隊參賽資格曝
快訊／S媽反駁了！親吐心聲：具俊曄是我兒子
國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「壓縮成廢鐵」
獨／存款領不出難繳醫藥費　行員冷回「變遺產就可領」
上海商銀系統出包　76家分行、ATM領不出錢
S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒
帶隊檢察官是他！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

習近平2026年首次地方考察　待北京重點著眼AI和機器人

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊　她辯：單次放100ml可排邪氣

解放軍報發文「強軍先強政治」　埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

武漢交付首批50輛氫能源卡車　較燃油重卡節省30％成本

泡泡瑪特尾牙登場！　王寧秀詠春拳還抽多個「未公開限量大公仔」

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

習近平2026年首次地方考察　待北京重點著眼AI和機器人

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊　她辯：單次放100ml可排邪氣

解放軍報發文「強軍先強政治」　埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

武漢交付首批50輛氫能源卡車　較燃油重卡節省30％成本

泡泡瑪特尾牙登場！　王寧秀詠春拳還抽多個「未公開限量大公仔」

蕭旭岑嗆國安人士假造北京消息　若有「鄭習會」將會公開說明

預售案提早交屋撞信用管制　建商出奇招「A案換B案」

徐榛蔚歲末探訪公職退休人瑞　送上慰問金祝「呷百二」

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

印尼餅乾5批「甜味劑不合格」　逾3千斤邊境退運銷毀

航港局持續推廣全國藍色公路　已向行政院提海運備援船舶購建計畫

春節出遊路不卡！高雄祭12天「馬路禁挖令」　力拚交通順暢

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

【眼神死】爸爸帶娃一整天「臉被當跑道」超無奈XD

大陸熱門新聞

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」 接一單10元人民幣...預約已排到初五

解放軍報發文「強軍先強政治」 埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

習近平2026年首次地方考察 待北京重點著眼AI和機器人

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

武漢交付首批50輛氫能源卡車 較燃油重卡節省30％成本

泡泡瑪特尾牙！王寧豪抽未公開限量大公仔

向母懺悔貪污　陸國企美女董座成「階下囚」

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

中媒：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

更多熱門

相關新聞

盧比歐批陸違背自由承諾　促准黎智英假釋

盧比歐批陸違背自由承諾　促准黎智英假釋

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，引發國際社會高度關注。對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於美東時間9日發表強烈聲明，批評北京當局為了打壓香港追求基本自由的人士，不惜撕毀國際承諾，並呼籲當局應基於人道考量准予黎智英假釋。

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

黎智英被重判　港特首李家超稱「伸張正義、大快人心」

黎智英被重判　港特首李家超稱「伸張正義、大快人心」

人權組織：判黎智英20年　等同死刑

人權組織：判黎智英20年　等同死刑

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

關鍵字：

黎智英壹傳媒一國兩制香港愛國者治港

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面