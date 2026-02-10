周曉芸提初選複查！選決會今邀相關人說明　黃國昌：民調執行有狀況

▲黃國昌地方服務處主任周曉芸在黨內初選意外落馬。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年底九合一選舉接近，民眾黨近期陸續完成議員參選人的黨內徵詢、初選機制，但「四金釵」之一、參選三蘆選區的周曉芸意外輸給素人陳彥廷，引發各界討論。黨主席黃國昌今（10日）說，「在執行初選的過程當中，民調機構的確出現一些意想不到，違反在民調執行作業的狀況」，相關的調查報告，初稿也已經做出來，今天下午就會邀請學者專家到選決會，會讓民調機構做說明，說明一下他們當初為什麼沒有按照既定的辦法來實施。

黃國昌說，黨初選的機制一切按照制度走，當初這些民調機構也是透過候選人抽籤確定的。至於要有幾家民調機構，候選人們以一家為原則，如果他們願意要做更多家，經過候選人協議，也可以這樣子來做。

「不過對於民眾黨而言，我們基本上面堅持的就是開大門，走大路。」黃國昌強調，民眾黨會透過制度來化解所有可能的爭執。像三重蘆洲選區，在執行初選的過程當中，民調機構的確是出現了一些意想不到，違反在民調執行作業的狀況。

黃國昌表示，相關的調查報告，初稿也已經做出來，今天下午就會邀請學者專家到選決會，也會讓民調機構有機會來選決會做，說明他們當初為什麼沒有按照既定的辦法來實施。同時為了昭公信，兩位候選人也都會邀請列席，「我們希望在資訊完全對等、透明的情況之下，透過制度來解決相關的爭議跟問題」。

媒體追問，三蘆選區的周曉芸、陳彥廷2人下午都會出席？黃國昌說，「是啊，調查報告的內容應該要讓他們知道」，同時下午也邀請了民調執行機構，因為調查報告出來以後，有問他們民調執行的一些相關過程，有些過程跟當初設定的規矩不太一樣。

黃國昌也透露，兩批不一樣的樣本，回覆的狀況天差地遠，「他們在執行的時候到底是出了什麼狀況？那我們也讓民調機構有機會來說明」。

至於是否有可能走到重辦初選的狀況？黃國昌說，「這個我不會做什麼預設啦，因為這還是要經過選決會大家做討論，那民調的機構他們自己也要做說明，也不希望說在沒有給他們說明機會的情況之下，那選決會就公布了調查的結果」。