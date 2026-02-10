　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

張善政視察魚市場、果菜市場確認供貨充裕　籲市民安心採買

▲桃園市長張善政今天清晨在農業局長陳冠義等人陪同下前往桃園魚市場、果菜市場視察年前魚貨、果菜供應情形。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政前往桃園魚市場、果菜市場視察年前魚貨、果菜供應情形。（圖／市府新聞處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

為瞭解年前魚貨、果菜供應情形，桃園市長張善政今（10）日清晨先後前往桃園魚市場及果菜市場視察，現場並發放福袋向所有辛苦的工作人員拜早年。張善政表示，農曆春節將近，魚市場及果菜市場出貨量明顯增加，感謝所有辛苦工作人員，每天堅守崗位為市民朋友提供最新鮮的魚貨及蔬果，也祝福所有工作夥伴新年快樂、生意興隆、馬年行大運。

▲桃園市長張善政今天清晨視察年前魚市場、果菜市場，向工作人員發放福袋。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政今天清晨視察年前魚市場、果菜市場，向工作人員發放福袋。

張善政指出，以去年為例，桃園魚市場整年交易量達5,226公噸，交易額約5億9,000萬元。另外，桃園果菜市場整年交易量超過2萬公噸，交易總額近7億元，顯示桃園批發市場體系運作穩健，不僅滿足市民年節消費需求，也支援鄰近地區的民生供應。未來，市府桃園魚市場及果菜市場將持續為農、漁產品供貨狀況與品質把關，以確保價格穩定，讓民眾吃得更心安。

▲桃園市長張善政今天清晨視察果菜市場。（圖／市府新聞處提供）

農業局局長陳冠義說明，因應農曆春節魚貨及果菜採買需求增加，市府已提前掌握供應狀況，目前蔬果、魚貨供應量充裕，價格維持平穩，歡迎民眾安心採買。此外，市府持續將食品安全列為施政重點，落實食安五環政策，並強化水產品用藥監測及農產品查驗。桃園魚市場每月辦理水產品自主檢測，確保來源透明及落實追溯管理；桃園果菜市場則設置市內首座農產品檢驗室，導入質譜快檢技術，精準檢測農藥殘留，全面為市民把關食品安全。

▲桃園市長張善政今天清晨視察年前魚市場、果菜市場，在大樓前與農業局長陳冠義等人合影。（圖／市府新聞處提供）

 【更多新聞】

《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！劇組未落實防護　勞檢處最高罰30萬

護航業者虛報人頭詐公款！國軍桃園醫院2士官收賄124萬　下場曝光

2026桃園年貨大街開幕　張善政：串連南北市場活絡城市經濟

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案
拚奧運棒球！中華隊參賽資格曝
快訊／S媽反駁了！親吐心聲：具俊曄是我兒子
國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「壓縮成廢鐵」
獨／存款領不出難繳醫藥費　行員冷回「變遺產就可領」
上海商銀系統出包　76家分行、ATM領不出錢
S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒
帶隊檢察官是他！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

徐榛蔚歲末探訪公職退休人瑞　送上慰問金祝「呷百二」

金門春節前夕強力掃蕩　金城警擴大臨檢零違規

75歲阿北開突癱軟「急揮手求助」　里港警火速通報送醫

神明指路！東港溫府千歲牽線雲林冬令救濟502戶

張善政視察魚市場、果菜市場確認供貨充裕　籲市民安心採買

490名警力大掃蕩！　鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

治安零死角！東港警春安首日深夜強勢出擊　封閉式臨檢

萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」　創新造景美化環境吸睛

愛在下營！惠安慈心會歲末圍爐送暖　消防宣導「平安大禮包」護安全

白天好逛、夜晚好拍！台南藍晒圖「燈籠裡的祝福」　祈福牆＋市集熱鬧迎年

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

徐榛蔚歲末探訪公職退休人瑞　送上慰問金祝「呷百二」

金門春節前夕強力掃蕩　金城警擴大臨檢零違規

75歲阿北開突癱軟「急揮手求助」　里港警火速通報送醫

神明指路！東港溫府千歲牽線雲林冬令救濟502戶

張善政視察魚市場、果菜市場確認供貨充裕　籲市民安心採買

490名警力大掃蕩！　鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

治安零死角！東港警春安首日深夜強勢出擊　封閉式臨檢

萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」　創新造景美化環境吸睛

愛在下營！惠安慈心會歲末圍爐送暖　消防宣導「平安大禮包」護安全

白天好逛、夜晚好拍！台南藍晒圖「燈籠裡的祝福」　祈福牆＋市集熱鬧迎年

蕭旭岑嗆國安人士假造北京消息　若有「鄭習會」將會公開說明

預售案提早交屋撞信用管制　建商出奇招「A案換B案」

徐榛蔚歲末探訪公職退休人瑞　送上慰問金祝「呷百二」

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

印尼餅乾5批「甜味劑不合格」　逾3千斤邊境退運銷毀

航港局持續推廣全國藍色公路　已向行政院提海運備援船舶購建計畫

春節出遊路不卡！高雄祭12天「馬路禁挖令」　力拚交通順暢

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

地方熱門新聞

花蓮燈會被酸晾鹹魚　縣府：尊重多元聲音

春安工作首日啟動善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

八年級生跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

中國海警擾金門　海巡強勢驅離

寶桑派出所女警返母校　分享實務經驗防犯罪

Xpark響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　成果亮眼

過年放煙火先看清！違規罰15萬

南投縣4月起長輩健保費免繳年省萬元

書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

申倫基金會等3公益單位捐助南投465弱勢戶春節慰助金

春節9天連假原民園區恐爆人潮　交管時段、路口曝

糕餅之都年味濃　神岡迎春活動結合文化與創意

更多熱門

相關新聞

江啟臣批2026布局亂象　鄭麗文：先去熟悉規則

江啟臣批2026布局亂象　鄭麗文：先去熟悉規則

國民黨新竹縣長提名出現立委徐欣瑩及副縣長陳見賢內鬥，台中市長則有立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的姊弟之爭。國民黨主席鄭麗文今（9日）接受「歷史哥」李易修網路直播專訪時強調，不需給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於選情，也不會因為這樣就改變遊戲規則。對於要參選的國民黨同志還有意見，她建議就應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則而導致自身權益受影響。

市長張善政攜手議長邱奕勝　推動桃園年貨大街

市長張善政攜手議長邱奕勝　推動桃園年貨大街

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

桃園馬年燈會主燈、小提燈登場　市長邀市民共賞燈會

桃園馬年燈會主燈、小提燈登場　市長邀市民共賞燈會

國片《三清：有祢我不怕》熱映中　張善政挺桃園子弟

國片《三清：有祢我不怕》熱映中　張善政挺桃園子弟

關鍵字：

視察魚市場果菜市場張善政確認供貨充裕

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面