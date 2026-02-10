張善政視察魚市場、果菜市場確認供貨充裕　籲市民安心採買

▲張善政前往桃園魚市場、果菜市場視察年前魚貨、果菜供應情形。（圖／市府新聞處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

為瞭解年前魚貨、果菜供應情形，桃園市長張善政今（10）日清晨先後前往桃園魚市場及果菜市場視察，現場並發放福袋向所有辛苦的工作人員拜早年。張善政表示，農曆春節將近，魚市場及果菜市場出貨量明顯增加，感謝所有辛苦工作人員，每天堅守崗位為市民朋友提供最新鮮的魚貨及蔬果，也祝福所有工作夥伴新年快樂、生意興隆、馬年行大運。

▲張善政今天清晨視察年前魚市場、果菜市場，向工作人員發放福袋。

張善政指出，以去年為例，桃園魚市場整年交易量達5,226公噸，交易額約5億9,000萬元。另外，桃園果菜市場整年交易量超過2萬公噸，交易總額近7億元，顯示桃園批發市場體系運作穩健，不僅滿足市民年節消費需求，也支援鄰近地區的民生供應。未來，市府桃園魚市場及果菜市場將持續為農、漁產品供貨狀況與品質把關，以確保價格穩定，讓民眾吃得更心安。

農業局局長陳冠義說明，因應農曆春節魚貨及果菜採買需求增加，市府已提前掌握供應狀況，目前蔬果、魚貨供應量充裕，價格維持平穩，歡迎民眾安心採買。此外，市府持續將食品安全列為施政重點，落實食安五環政策，並強化水產品用藥監測及農產品查驗。桃園魚市場每月辦理水產品自主檢測，確保來源透明及落實追溯管理；桃園果菜市場則設置市內首座農產品檢驗室，導入質譜快檢技術，精準檢測農藥殘留，全面為市民把關食品安全。