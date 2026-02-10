　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普出狠招！古巴機場未來1個月「無油可加」　航班慘停飛

▲▼古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）出席聲援委內瑞拉的集會。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡內爾回應美國制裁指，願重啟談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國對古巴的經濟封鎖政策持續加劇，使得這個加勒比海國家陷入嚴重燃料危機。歐洲航空業者透露，古巴當局已向各航空公司發出警告，從9日午夜起將暫停供應航空燃料長達1個月，包含加拿大航空在內的多家業者已緊急取消所有飛往古巴的航班。

加拿大航空成為首家公開宣布停飛古巴的主要航空公司，該公司已啟動緊急撤僑計畫，預計將協助3000名滯留旅客返國。古巴的海灘度假勝地向來是加拿大遊客冬季的熱門目的地，觀光收入更是古巴政府最重要的外匯來源之一。除了加拿大航空，來自俄羅斯、中國、土耳其、法國和西班牙等國的航空公司也受到波及。

要求匿名的航空業者向《法新社》證實，古巴民航官員已通知各航空公司，從9日午夜起，飛機將無法在古巴境內加油，也就是說包括長程航班在內，所有從古巴起飛的班機都必須前往其他地點加油。

此次危機的導火線源自美國總統川普政府的強硬政策，美軍1月初突襲逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛後，華府下令中斷委內瑞拉對古巴的石油運輸，切斷了古巴最主要的能源供應管道。

川普政府更進一步簽署行政命令，威脅對任何輸出石油到古巴的國家課徵高額關稅，宣稱古巴政府對美國國家安全構成威脅。川普政府內部多位重量級人物更公開呼籲推動古巴政權更迭。

面對美國的關稅威脅，原本自2023年起就持續供應石油給古巴的墨西哥也被迫停止輸油。墨西哥總統薛恩鮑姆9日強烈抨擊美國的政策「極度不公」。她表示，「不能用這種方式扼殺一個國家。」

墨西哥政府8日已緊急調派800噸人道救援物資前往古巴。薛恩鮑姆強調，墨西哥正採取「所有必要的外交行動」，希望能恢復對古巴的石油供應，但她並未透露具體作法。

石油短缺也讓古巴面臨全國大規模停電的風險。為因應日益惡化的能源危機，哈瓦那當局6日宣布一系列緊急應變措施，包括國營企業每周僅上班4天、嚴格限制燃料銷售、削減長途客運與火車服務、關閉部分觀光設施、縮短中小學上課時間，並放寬大學生到校要求。

古巴總統卡內爾回應表示，古巴願意與美國展開對話協商，但他強調任何談判都不能在外部壓力下進行。哈瓦那當局指控川普政府企圖「扼殺」古巴經濟，長期以來華府一直試圖推翻或削弱古巴的共產黨政權。

 
02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

川普擬豁免晶片關稅　台積電握分配權

根據《金融時報》報導，川普政府正研擬一項配套措施，計畫將即將上路的晶片關稅與台美貿易協議掛鉤。未來包含亞馬遜、Google與微軟（Microsoft）等美國雲端巨頭，可望透過台積電（TSMC）分配到的豁免額度，減免進口晶片的高額關稅。

傳川普4月首周訪北京　今年可望與習會面4次

盧比歐批陸違背自由承諾　促准黎智英假釋

以為彩券只中1萬　「少看3個0」翻1000倍

白宮挺台增軍費　歡迎國防預算占GDP 3%以上

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

