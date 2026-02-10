涉詐領助理費！檢調清晨6點搜索高金素梅住家　9點再進立院辦公室

▲檢調搜索高金素梅住家。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅，檢調今（10日）早6點多前往高金住家搜索，搜索完後離開到立院。檢調表示，高金素梅涉及以人頭詐領助理費，依照貪汙治罪條例前往其辦公室搜索。

高金素梅涉及以人頭詐領助理費，檢調於今清晨發動，6點多前往高金住家搜索，上午9時30分，檢調由主任檢察官曾揚嶺帶隊，分2車共6人抵達高金素梅位於立法院青島二館的辦公室進行搜索，隨後高金素梅將被帶到中和區國安站做筆錄。